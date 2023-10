A Pomeriggio Cinque il colpaccio di Myrta Merlino con ospiti in studio Javier Rigau e Andrea Piazzolla. Il factotum di Gina Lollobrigida in questi giorni è a processo con l’accusa di circonvenzione di incapace ai danni dell’attrice. Nell’udienza svoltasi la scorsa settimana non è arrivata l’attesa sentenza, ma è stata fissata la data in cui verrà emessa, il 13 novembre prossimo. Piazzolla ha sempre spiegato che i soldi che mancano dall’eredita della diva sono stati spesi.

Lo scorso anno era stato lui stesso a dichiarare: “Gina mi faceva regali costosi, perché avrei dovuto rifiutarli”. “Quei soldi li ho spesi come voleva Gina”, aveva detto. Recentemente Andrea Piazzolla ha detto che il denaro che manca è stato speso anche per sostenere l’alto tenore di vita di Gina Lollobrigida, abituata a viaggiare, ad andare in ristoranti di lusso, amante di opere d’arte costose ecc…

Leggi anche:





Pomeriggio 5, lite e minacce tra Javier Rigau e Andrea Piazzolla

Javier Rigau e Andrea Piazzolla sono stati ospiti di Pomeriggio 5 per un confronto che poco dopo è sfociato nel caos. Andrea Piazzolla si è presentato in studio per avere un confronto con Javier Rigau (ex marito di Gina Lollobrigida. I due si erano sposati per procura senza il consenso dell’attrice e il matrimonio è stato annullato dalla Sacra rota) e dopo aver ricevuto il consenso dallo spagnolo si è aperto il dibattito.

Myrta Merlino ha fatto entrare Andrea Piazzolla, facendo una premessa: “Per fare questo confronto, secondo me, dobbiamo avere delle regole molto precise. Se permettete, io non voglio risse, non voglio problemi. Quando parla uno l’altro ascolta e poi risponde. Un tempo per ognuno. (…) E soprattutto senza colpi bassi“.

Andrea Piazzolla è intervenuto per “parlare di fatti, non di chiacchiere” e durante l’ospitata ha, tramite il suo cellulare, ha fatto sentire alcune registrazioni per dimostrare che Javier Rigau stava mentendo. “Posso dire una cosa? Secondo me, Andrea, questo documento ce lo lasci, lo visioniamo, capiamo e io poi lo mando in onda con tranquillità. Però una volta che abbiamo le prove… (…) Non credo che sia giusto ascoltare un audio senza aver capito esattamente qual è la fonte”, ha detto la conduttrice di Pomeriggio 5.

Gli animi si sono scaldati fino a quando Javier Rigau ha minacciato Andrea Piazzolla in diretta: “Bandito, tu fai questo a mia madre e io ti ammazzo. (…) Si, perché tu hai ammazzato la Gina. Vergogna! (…) Ha fatto soffrire Gina in una maniera inumana“. A quel punto Piazzolla ha risposto: “Bandito lo dici a tua sorella? (…) Mi ammazzi? Sei sicuro? Avete sentito tutti. Ecco chi è Rigau. E’ uscita fuori la sua indole. Perfetto. (…) Javier, ti sei scavato la fossa“. Myrta Merlino ha provato a calmare gli animi dei due spiegando: “Questa cosa non fa bene alla memoria di Gina”.