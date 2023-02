“Ma dai, sei in gara?”. 80 anni e non sentirli, a The Voice senior sbarca lei e parte la stending ovation: chi è la concorrente top

The Voice Senior di Antonella Clerici, dopo Aida Cooper anche un’altra diva sul palcoscenico del programma. Loredana Bertè ha capito che la voce era proprio quella di Aida Copper, una vera e propria “sorella” per lei. Pubblico emozionato nel sapere la vocalist nel team Bertè, ma anche polemiche sorte proprio al grido “Troppa gente famosa”. E Aida Copper non sarebbe stata l’unica stella a esibirsi davanti alle telecamere del programma di Antonella Clerici.

Minni Minofrio a The Voice Senior. Una seconda grande stella sul palcoscenico del programma. Trattasi della ballerina e cantante, ad oggi 80 anni compiuti e portati splendidamente. Minni, classe 1942, si è esibita nel corso della Blind Audition senza concedere alcuna esitazione nella giuria. Tutti, da Loredana Bertè a Gigi D’Alessio passando per i Ricchi e Poveri non hanno avuto alcun dubbio sul fatto che si stesse trattando proprio di una vera stella.

Minni Minofrio a The Voice Senior: tutti senza parole

Unico a non comprendere subito è stato il giurato Clementino, che però si è ‘beccato’ la diva proprio nel suo team. Una decisione che non poteva che lasciare senza parole il rapper che ha dunque reagito alla scelta presa riversandosi in un caldo abbraccio alla concorrente. “Negli anni settanta si diceva che le tue gambe erano assicurate con i Lloyds, è vero?”, sono state le parole della padrona di casa rivolte a Minnie: “Preferisco lasciare il mistero”.

“Che piacere, che emozione, sono emozionatissima. Avevo tanta nostalgia di voialtri, molti di voi avete cominciato con me, con Loredana abbiamo navigato all’inizio”, sono state le parole emozionate di Minni. E i Ricchi e Poveri dal canto loro non potevano che sottolineare: “Non solo grande ballerina, anche una grande cantante”. Angelo Sotgiu ha poi proposto alla cantante di riprdurre lo storico sketch con Fred Bongusto: “Ero sempre innamorato di te”, “Anche io”, e ancora “Però non ce lo siamo mai detto”, la replica di Angelo.

Minnie: “Ero sempre innamorata di te”

Angelo: “Anch’io di te…non ce lo siamo mai detto”#TheVoiceSenior pic.twitter.com/3ZdCPHzbrh — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) February 3, 2023

Complimenti e stupore anche in Gigi D’Alessio: “Un mito degli anni settanta”, afferma emozionato il giudice davanti allo splendido sorriso della diva. Stupefatta anche Loredana Bertè che con la sua spontaneità ha dunque chiesto tra la contentezza e la sorpresa: “Ma sei in gara? Ah, non sei un ospite?”. Le parole del giudice hanno fatto sorridere il pubblico ancora incredulo.