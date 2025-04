The Couple, il nuovo reality game di Ilary Blasi, andrà in onda questa sera su Canale 5. C’è grande attesa per questo gioco che mette in palio un montepremi faraonico di un milione di euro. Le coppie sono tutte formate a parte una, Antonino Spinalbese non ha ancora una partner. Ci sarà anche una coppia di fratelli baresi che promette di fare fuoco e fiamme. Si tratta di Danilo e Fabrizio Mileto. Danilo, nato nel 1992, è un modello con un management di alto profilo, rappresentato da Paola Benegas, nota per aver lavorato con nomi come Lorenzo Spolverato e Helena Prestess.

Fabrizio, il fratello più giovane, è nato nel 1997 e nonostante la sua minore visibilità online, la sua partecipazione a “The Couple” potrebbe rivelarsi una sorpresa per il pubblico. I due fratelli, pur avendo personalità diverse, si uniscono per affrontare questa avventura televisiva, portando con sé la loro storia e la loro complicità fraterna.





The Couple, in gara anche i fratelli Mileto: il cast completo

Per il resto la coppie sono fatte:

1) Brigitta Boccoli e Benedicta Boccoli

2) Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

3) Manila Nazzaro e Stefano Oradei

4) Irma Testa e Lucia Testa

5) Thais Wiggers e Elena Barolo

6) Antonino Spinalbese e ?

7) Danilo Milito e Fabrizio Milito

8) Laura Maddaloni e Giorgia Villa

A Spinalbese è stato accostato l’ex GF Vip Daniele Dal Moro. Che su X ha scritto: “Vorrei tanto dirvi questa cosa, ma non posso dirvela, perché se ve la dico domani siamo su tutti i giornali. Vi dò un indizio, vi lancio la patata finché è calda”. Anzi, caldissima.

Visto che poi aggiunge: “Con la premessa che io, da qui a sei mesi, nella mia testa ho la voglia di andare a vivere a Honolulu più distante possibile dalle persone che mi rompono il c4zzo… Però, dato che non si sa mai, sapete che nella vita c’è il detto non c’è due senza tre? Ecco, non posso dirvi altro”.