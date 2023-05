Clamorosa rivelazione all’Isola dei Famosi, infatti Nathaly Caldonazzo e Marco Mazzoli sono stati testimoni oculari di un’inquietante visione. Entrambi hanno cominciato a parlare di un episodio accaduto durante una delle tante serate fin qui trascorse in Honduras e si sono resi conto di aver praticamente visto la stessa cosa. Gli altri concorrenti sono parsi ansiosi, in particolare si è potuta notare Corinne Clery molto spaventata da quel racconto.

Nel corso del daytime del 18 maggio, mandato in onda dall’Isola dei Famosi, si è potuto scoprire cosa hanno detto Nathaly Caldonazzo e Marco Mazzoli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha esordito così, dopo aver ascoltato la testimonianza del compagno di avventura: “Oddio, dimmi che anche tu hai visto quello che ho visto io, pure una scritta. Hai visto quei movimenti? Anche io Marco”. E poi sono entrati maggiormente nel dettaglio.

Isola dei Famosi, cosa hanno visto Nathaly Caldonazzo e Marco Mazzoli

A quanto pare c’è stato un avvistamento agghiacciante all’Isola dei Famosi, fatto sia da Nathaly Caldonazzo che da Marco Mazzoli. L’uomo ha proseguito così il racconto: “Due sere fa eravamo fermi a guardare le stelle, noi abbiamo visto un movimento spaziale allucinante, vedevamo queste luci che si muovevano veloci e andavano su. La sera della tempesta abbiamo visto questi movimenti devastanti, oggetti luminosi che si muovevano ma era pieno”.

Quindi, ci sarebbe stato un avvistamento di un Ufo, ovvero un oggetto non identificato. Nathaly ha aggiunto: “Sì, era tardissimo, un’ora prima che piovesse. Ho visto anche una scritta sulla sabbia, di colpo è arrivata e poi è scomparsa. Stavo pensando agli Ufo, l’ho raccontato anche a Christopher e ho pensato agli alieni. Il cielo era stellato, poi tutto nero, ve lo giuro su Dio. Un triangolo di luci, ho visto cose strane all’Isola di Sant’Elena e sulla scritta non sapevo cosa ci fosse scritto”. E Corinne Clery è sembrata molto impaurita.

I naufraghi affermano di aver visto strane luci il giorno della tempesta! Gli ufo saranno mica arrivato sull'#Isola?! 🤣 pic.twitter.com/gGZqrzvZhq — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 18, 2023

Corinne ha reagito così: “Oddio, mi fai paura, ho paura davvero ragazzi. Non me lo dite così che ho paura, no vi prego non ditemelo”. Vedremo se ci sarà maggiore chiarezza nelle prossime ore su quanto avvenuto in quella nottata, contraddistinta da un forte maltempo.