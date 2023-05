Nuovo sbarco all’Isola dei Famosi 2023. In arrivo un altro concorrente, stavolta a tempo determinato. Si tratta di una sorpresa che però farà molto discutere e lascerà senza dubbio incollati molti spettatori alla tv. Il nome è importante e tanti fan non aspettavano altro che rivederla sul piccolo schermo. Parliamo della vincitrice del Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon. A renderlo noto è un’indiscrezione di Alessandro Rosica.

Il motivo per la produzione del programma e la rete è semplice: visto gli ascolti in calo è necessario un po’ di pepe nel cast. In effetti, proprio come ha confessato anche Ilary Blasi: “Questa è davvero un’edizione difficile” e serve l’aiuto di tutti sembra di capire. Come molti avranno notato infatti, in poche settimane sono tornati indietro ben 5 concorrenti. Il motivo sempre lo stesso: infortuni. Che ci mancherebbe, in un reality come questo è la normalità, ma sembra che stavolta Ilary stia sudando freddo.





Tra gli addii registriamo quello di alcuni dei migliori vip: Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini e Fiore Argento, Ilary contava molto su di loro per un po’ di sana scapigliatura. E invece nulla. L’unica rimasta a fare un po’ di caos è Helena Prestes. E Nikita Pelizon entra proprio in qualità di sua cara amica. Il suo compito sarà quello di fare una sorpresa a Helena (e fino a qui…), ma anche di creare qualche nuova dinamica nel cast.

Magari con qualche rivelazione choc. C’è da dire che in tanti in queste ultime settimane stanno criticando Helena Prestes, per molti troppo falsa e sempre alla ricerca d’attenzione. Riuscirà Nikita a renderla un pochino più empatica verso gli altri concorrenti? E soprattutto, riuscirà a farla un po’ amare dal pubblico a casa? Le due c’è da dire (e lo abbiamo anche raccontato) sono amiche da diverso tempo.

Per Cristina, Helena vuole stare sempre al centro dell'attenzione! #Isola pic.twitter.com/iThIjo8GoJ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2023

La vincitrice del grande fratello vip Nikita sta partendo per l’Honduras per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes. Fonte ufficiale e vera. Si prega di citare la fonte Alessandro rosica investigatore social #nikiters #isoladeifamosi #isoladeifamosi2023 — Alessandro Rosica (@Investigsocial) May 17, 2023

Qualcuno ricorderà quando insieme hanno partecipato a Pechino Express. Per Nikita Pelizon questa è la prima esperienza pubblica dopo l’ultima puntata del GF Vip 7. La giovane arriva in soccorso ad Helena Prestes che si sta facendo più nemici che altro. Solo qualche giorno fan ha dichiarato che butterà fuori dai giochi tutti i naufraghi. Uno ad uno.

