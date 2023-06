“Il porno a Temptation Island”. È successo durante la prima puntata del reality delle tentazioni ma si è saputo solo ora

È appena iniziato ma già sta facendo parlare parecchio. Sulla nuova edizione di Temptation Island le aspettative erano ‘alte’ e il programma di Filippo Bisciglia, dopo un anno di stop, non sta tradendo le attese. Da giorni non si parla che delle coppie concorrenti con diverse segnalazioni e polemiche che hanno investito alcuni di loro. Non solo. Durante la prima puntata di lunedì 26 giugno, capace di raggiungere i 3,6 milioni di spettatori, abbiamo già assistito ai primi litigi e scontri tra fidanzati.

Inoltre l’esperto di gossip e tv Amedeo Venza ha sganciato la bomba-spoiler: “C’è già il nome di una coppia che è uscita separata“. Ma di chi stiamo parlando? Venza non fa nomi, ma secondo alcuni spettatori gli interessati potrebbero essere Manu e Isabella con quest’ultima che ha già chiesto un falò di confronto al compagno. Ora, comunque, si viene a sapere un fatto davvero curioso: andiamo a vedere cosa è capitato mentre andava in onda la puntata di Temptation Island.

Il famoso sito hard perde visite durante Temptation Island

In queste ore si è venuti a sapere che il conosciuto sito PornHub ha perso una quota importante delle sue visite proprio in corrispondenza della messa in onda della prima puntata di Temptation Island. Tanto è stato l’interesse verso il reality di Canale 5 che una parte del pubblico ha preferito, come dire, cambiare le proprie abitudini.

Non è tutto. Proprio sul famoso sito hard lunedì 26 giugno le ricerche dall’Italia che contenevano la parola “Temptation” sono aumentate del 721%. La situazione è rimasta quasi invariata il giorno dopo, martedì 27, quando le visite con “Temptation” sono aumentate rispetto alla media del 690%. Che ci sia una relazione tra la messa in onda di Temptation Island e il calo delle visite su PornHub è provato dal fatto che gli accessi hanno iniziato a diminuire proprio intorno alle 21, poco prima dell’ora di inizio del reality.

Il picco negativo sul sito si è raggiunto intorno alle 22:00 quando Pornhub ha registrato un calo delle visite del 12,6% rispetto al traffico medio del lunedì in quelle stesse ore in Italia. Il sito ha così diffuso un comunicato in cui spiega che un calo del genere si è verificato solo in corrispondenza di grandi eventi capaci di attirare il pubblico. E ormai Temptation Island fa parte di questi ‘big facts’, evidentemente capace di portare una parte importante del pubblico italiano a preferirlo ad altre attività ‘ricreative’.

