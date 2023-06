“Si sono lasciati”. Temptation Island, falò di confronto fatale per la coppia: esce separata dal villaggio

Temptation Island 2023, prima puntata ed è già record di ascolti. Segno che il pubblico di Canale 5 non vedeva l’ora che dopo un paio d’estati di stop il docu reality condotto da Filippo Bisciglia tornasse in onda. Nuovo viaggio nei sentimenti per nuove coppie, tentate da nuovi single che abitano l’ormai famoso villaggio Is Morus Relais. Lunedì 26 giugno le presentazioni dei protagonisti e i primi litigi, dopo le immagini mostrate a fidanzate e fidanzati nel pinnettu, tra sfoghi e avvicinamenti sospetti ai tentatori di questa edizione.

Una media di quasi 3,6 milioni di spettatori in prime time, per il 26% di share e picchi del 42% durante la messa in onda in seconda serata. L’esordio su Canale 5 di Temptation Island 2023 ha già superato gli ascolti registrati dal Grande Fratello Vip e da L’Isola dei famosi nel corso di questa ultima stagione televisiva. Come sempre, non è in diretta. Le registrazioni sono iniziate i primi di giugno e sono da poco ufficialmente terminate.

Temptation Island 2023, “una coppia esce separata”

Proprio per questo motivo è facile imbattersi in spoiler sul destino delle coppie che abbiamo appena conosciuto. È Amedeo Venza a sparare il primo retroscena. Tra le Storie di Instagram, l’esperto di gossip ha svelato che una coppia sarebbe definitivamente scoppiata al termine del falò di confronto, quello faccia a faccia alla presenza di Filippo Bisciglia.

“C’è già il nome di una coppia che è uscita separata“, ha scritto l’esperto di gossip sui social, senza però svelare i nomi del fidanzato e della fidanzata in questione. Chi avrà messo la parola fine sul proprio rapporto dopo il percorso a Temptation Island 2023? Parte del pubblico concentra le sue attenzioni su Manu e Isabella.

Anche perché lei ha scelto di chiedere a Manu il falò di confronto e nel prossimo appuntamento sapremo se lui ha accettato o meno di concludere subito questa esperienza. Isabella non ha gradito il modo in cui Manu l’ha descritta all’interno del villaggio, motivo per il quale ha chiesto al conduttore di poter anticipare il faccia a faccia. Staremo a vedere.