Mancano pochi giorni per la visione della seconda puntata di Temptation Island, in programma lunedì 3 luglio su Canale 5. Si parlerà certamente anche di Daniele, uno dei concorrenti che ha deciso di partecipare nel reality presentato da Filippo Bisciglia insieme alla sua compagna Vittoria. Ma ora ecco spuntare un retroscena clamoroso su di lui, tirato fuori da un famoso che ha preso parte in passato alla trasmissione Mediaset.

Proprio nelle scorse ore, esattamente nella giornata del 29 giugno, un ex volto di Temptation Island ha nominato Daniele e ha rivelato che quest’ultimo gli ha fatto un brutto gesto nei suoi confronti. E non si è ancora compreso il motivo di questa decisione presa dalla dolce metà di Vittoria. C’è comunque stata una considerazione anche generale sul concorrente da parte di questo personaggio noto al pubblico.

Temptation Island, il clamoroso gesto di Daniele ad un famoso

Possiamo subito dirvi che il concorrente di Temptation Island, Daniele, avrebbe avuto questo comportamento inaspettato nei riguardi di colui che è indicato da tutti come il suo sosia. E questo famoso ha affermato sui social: “Effettivamente io e lui un pochino ci assomigliamo, anche se però non è che siamo la stessa persona. Non basta avere quattro tatuaggi, essere di Roma, avere i capelli rasati e fare palestra per essere la stessa persona. Non penso che a lui faccia molto felice il paragone con me“.

A parlare su Instagram coi fan è stato Francesco Chiofalo, che ha aggiunto: “A nessuno piace essere paragonati ad un’altra persona, tra poco la gente non si ricorda neppure il suo nome”. Poi la rivelazione choc: “Volevo anche scrivergli su Instagram per fargli i complimenti e augurargli un grosso in bocca al lupo per il programma, ma purtroppo ho visto che mi ha bloccato ovunque. Onestamente non ho capito il perché, chissà perché, boh”.

Quindi, nemmeno Chiofalo sa il motivo che ha spinto Daniele di Temptation a bloccarlo sui social network. Vedremo se in futuro il concorrente vorrà intervenire per chiarire questa questione, avvolta al momento dal mistero.