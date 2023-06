A Temptation Island una delle coppie protagoniste è quella composta da Daniele e Vittoria, i quali non riescono ad andare pienamente d’accordo per delle visioni differenti sul loro futuro di coppia. In particolare, lei ha un grande desiderio di diventare mamma per la prima volta, avendo ormai superato i 30 anni. Mentre lui è abbastanza incerto su questo, anche perché ci sono troppi litigi tra di loro e non ci sarebbero le condizioni per costruire una famiglia.

Durante la prima puntata di Temptation Island, c’è stata anche una scoperta molto importante su Daniele. E c’è chi è convinto che sia un fattore determinante nella sua scelta di non voler allargare la famiglia con Vittoria. Sta di fatto che il primo a vedere un filmato nel cosiddetto Pinnettu è stato lui, il quale non è certamente rimasto colpito piacevolmente dal racconto fatto dalla sua partner sul suo modo di essere.

Leggi anche: “Uomo di mer*a!”. Temptation Island, tra Gabriela e Giuseppe finisce malissimo: ha visto tutto





Temptation Island, la scoperta su Daniele che partecipa con la fidanzata Vittoria

Sono state abbastanza dure le parole della concorrente di Temptation Island su Daniele. Infatti, Vittoria ha descritto il suo fidanzato come una persona rozza, egocentrica e che non mostra affetto nei suoi confronti. E lui, dopo aver ascoltato attentamente tutto, ha detto: “Quando mi insulta mi metto a piangere“. Successivamente lei ha anche visto un dialogo tra il ragazzo e la tentatrice Benedetta, intenti a farsi un bagno. Ma il pubblico si è soffermato soprattutto su un dettaglio di lui, relativo al suo passato.

Le altre ragazze e anche i telespettatori sono rimasti comunque sorpresi, nel momento in cui Vittoria non è sembrata molto arrabbiata dopo aver visto Daniele in compagnia di quell’altra donna. Intanto, è venuto fuori grazie al racconto del concorrente di Temptation, che lui è stato sposato e che ha anche avuto un figlio. E c’è chi ritiene che questo possa frenarlo, quindi il matrimonio e l’arrivo di un altro bebè non sono due obiettivi a breve termine per l’uomo.

Daniele ha 33 anni e lavora come direttore di un supermercato. Convive con Vittoria, che ha invece 32 anni ed è la titolare di un centro estetico. Lei aveva come scopo quello di diventare madre entro i 30 anni, non ci è riuscita ma ora ha voglia di farcela il prima possibile. Ma trova sulla sua strada la contrarietà del partner.