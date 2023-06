“Io da oggi sono single”, bomba potente a Temptation Island. Si tratta di una della coppie che neanche il tempo di entrare ed è già in crisi nera. Parliamo di Gabriela e Giuseppe che hanno dovuto fare i conti con alcuni comportanti non proprio carinissimi. Ma partiamo con ordine, il padrone di casa Filippo Bisciglia fa vedere alcune immagini a Gabriela che riguardano Giuseppe. La donna, dopo aver visto, ha cominciato ad inveire contro il ragazzo: “Sto bast…. Si metteva a parlare con le vecchie sto stron… Fino a gennaio si è messo nudo. È un uomo di merd…“.

A quel punto poi il colpo di scena durante la prima puntata: “Per me è già finita. Non ha capito un c…o”. I due, c’è da dire, non partono con i migliori propositi. Il motivo è semplice, Gabriela è entrata dicendo di voler mettere alla prova la sua storia d’amore con Giuseppe. C’è un fatto pregresso che l’ha spinta a partecipare e capire quanto di lui ci si può fidare: “Penso che mi abbia tradita, a gennaio 2023 ho scoperto che si era iscritto in un sito di incontri, ho visto messaggi che non posso neanche ripetere”.





La crisi è subentrato dopo che Giuseppe ha dovuto scegliere la single che l’ha colpito di più: a quel punto ha deciso di fare il nome di Matilde. A quel punto l’uomo si è voltato verso la compagna e ha detto: “È simile a te”. Chiaramente lei non l’ha presa benissimo e ha risposto: “Hai sgarrato già”.

Più tardi i due si sono divisi (come tutti) e lei ha visto un video del suo compagno dire: “Gli ultimi mesi stiamo litigando. Non potevo andare a fare una partita di calcio, era gelosa, mi sono chiuso, non avevo mai un attimo di libertà“. A questo punto la giovane napoletana ha affermato: “Che figura di merd…”. Poi lui si è messo a parlare con Roberta. Proprio lei, appena il ragazzo le ha detto “Purtroppo sei della mia zona”, ha subito risposto: “Non fare il furbo con me, qualcosa volevi intendere”.

A questo punto Giuseppe, ha palesemente dichiarato di fronte a Nancy di non sapere cosa vuole dalla vita (e dalla sua relazione chiaramente. Ha detto: “La testa a volte mi dice stai con lei, e a volte esci vai a ballare”. A questo punto Gabriela è stata categorica: “Sono single”. Boom.

