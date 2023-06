Ci siamo. Dopo un paio di anni di stop Temptation Island 2023 sta per tornare. Il “viaggio nei sentimenti” terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per 6 settimane a partire da lunedì 26 giugno, data della prima puntata. In prima serata ma non in diretta. Le registrazioni si sono svolte a giugno e come location per ospitare le coppie è stato confermato il resort degli altri anni, l’Is Morus Relais. Così come confermato è il conduttore: per il decimo anno consecutivo ci sarà Filippo Bisciglia a raccontare e guidare il percorso di fidanzati e fidanzate.

Anche le coppie di questa edizione per 21 giorni vivranno separate all’interno del villaggio sardo, da sempre location del docu-reality estivo che per la la precisione si trova a Santa Margherita di Pula. Con loro, ovviamente, anche i single. Tra i tentatori e le tentatrici, a differenza dei partecipanti, ci sono volti già noti al pubblico televisivo e in particolare a quello di Maria De Filippi, come abbiamo raccontato qua sotto.

Temptation Island 2023 villaggio, quanto costa l’Is Morus Relais

Da giorni se non settimane sugli account di Temptation Island 2023 viene inquadrato il villaggio che per 21 giorni ospiterà i protagonisti. Ma quanto costa una vacanza all’Is Morus Relais che si trova vicino Cagliari, immerso nel verde e sul mare? Ovviamente non manca la piscina.

Il resort si compone sia di camere che di ville vere e proprie. Le camere sono situate nella parte centrale del relais, tra junior suite, suite superior, camere family. Quanto costano? I prezzi vanno da 121 a 258 euro, se si vuole godere della vista mare.

Poi le ville. Sono 8, hanno patio, giardino privato si affacciano sulla spiaggia. Anche in questo caso il prezzo varia a seconda dei servizi, della grandezza e del numero di persone che possono ospitare. Il soggiorno a Villa Giove per esempio parte da 800 euro al giorno. Quelle con il prezzo più alto sono Villa Mercurio e Villa Gamma, entrambe da 1400 euro al giorno.