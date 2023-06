Dopo 11 edizioni Temptation Island ritorna in televisione. Dal 26 giugno 2023 su Canale 5, sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia, il reality delle tentazioni è pronto a riportare una buona dose di scintille, trash e amore per agli appassionati del genere. Le riprese sono già iniziate lo scorso 9 giugno nelI’Is Morus relais in Sardegna. Lo scopo dell’avventura, come sempre, è mettersi alla prova davanti a tentatori e tentatrici.

Le coppie di Temptation Island 2023 sono state già presentate e sono 7: Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Ale e Federico, Francesca e Manuel e Perla e Mirko. Alessia e Davide hanno 32 e 39 anni, stanno insieme da 11), Gabriela e Giuseppe (19 e 24 anni, stanno insieme da sette anni).

Temptation Island 2023, chi sono i tentatori

E ancora Daniele e Vittoria (33 e 32, fidanzati da 4 anni), Manu e Isabella (27 e 26 anni, fanno coppia da tre anni e mezzo), Ale e Federico (entrambi 31enni, stanno insieme da 3 anni), Francesca e Manuel (23 e 30 anni, insieme due anni e mezzo) e Perla e Mirko (25 e 26 anni, hanno una relazione da cinque anni). Non potevano mancare i tentatori, che metteranno alla prova le fidanzate di questa edizione di Temptation Island. Ma chi sono?

Come ogni anno nel cast dei tentatori di Temptation Island ci sono volti noti del panorama televisivo italiano. Ovviamente parliamo di personaggi che provengono da Uomini e Donne e Love Island. Tra i tentatori anche Luca Chirico, nuotatore e vincitore di Mister Italia Fitness e Mister Italia e Mister Europa 2023 Marco Boscolo Nale.

Nel cast di Temptation Island anche il calciatore Tommaso Lella. I più noti al pubblico italiano sono Daniele Schiavon, ex scelta della tronista Giulia Quattrociocche e Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Veronica Rimondi nella scorsa stagione di Uomini e Donne. Da Love Island, trasmissione condotta da Giulia De Lellis andata in onda per una sola edizione, proviene invece Cesare Pontigia. Il giovane era uscito dal programma fidanzato, ma poco dopo è tornato single.