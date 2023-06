Nella serata del 26 giugno è iniziato Temptation Island, il reality show estivo tanto atteso dal pubblico dopo lo stop dell’anno scorso. Tra le coppie che più di tutte hanno attirato l’attenzione c’è indubbiamente quella composta da Ale e Federico. E il primo falò di lei organizzato dal conduttore Filippo Bisciglia è stato devastante dal punto di vista emotivo, infatti la ragazza è scoppiata in un pianto a dirotto per le brutte parole dette dal suo fidanzato.

Dunque, la puntata di esordio di Temptation Island è stata tutt’altro che tranquilla come effettivamente era previsto sin dalla vigilia. Ale e Federico si sono legati sentimentalmente tre anni fa, ma le idee di coppia appaiono decisamente molto differenti. Lei sembra davvero intenzionata a fare sul serio e vorrebbe costruire un futuro importante col partner. Quest’ultimo non pare essere della stessa opinione e ha anche fatto delle dichiarazioni scioccanti e private.

Temptation Island, Ale in lacrime dopo le parole choc di Federico

Ma ciò che è accaduto a Temptation Island ha già fatto rimanere a bocca aperta i telespettatori. Ale, durante il primo falò, ha ascoltate queste affermazioni molto forti del fidanzato Federico: “Siamo persone molto diverse, quando usciamo siamo in carenza di argomenti perché abbiamo interessi diversi. Ha 30 anni, è una donna e vorrebbe sposarsi. Non la biasimo, ma non è quello che voglio e ci siamo quasi abituati ad avere una intimità non spumeggiante. Non sono sicuro di provare per lei quello che prova per me. Quando mi chiede se la amo cambio discorso e faccio il codardo”.

Poi Ale, in preda alla rabbia e alla disperazione, ha esclamato davanti a Bisciglia e alle altre ragazze: “Lui è uno schifoso, speravo mi dimostrasse qualcosa qua, dovrei mollarlo e farmi la mia vita. Non lo faccio perché sono cretina”. Poi nel secondo filmato Federico è stato ancora più pesante: “Lei è persa, se le dico Alessia, se mi pitturi tutto il prato di rosso con la lingua ci sposiamo, lei lo fa. Viene qua e pittura tutto il prato con la lingua, non mi dà il fuoco”.

E infine lui ha aggiunto: “Vi sembro uno che vuole sposarsi?”. E Ale ha reagito malamente: “Allora perché sta con me? Cosa sono per lui, un passatempo? Se sta così male con me, non dovrebbe starci. Mi ritengo single, non me la merito una persona così”. Cliccando su video, potete vedere le immagini integrali del primo falò della giovane.