Temptation Island 2023, tutti in attesa del famoso colpo di scena che riguarda Giuseppe e Gabriela. Il pubblico di Canale 5 scoprirà tutto lunedì 17 luglio, quando in prima serata andrà in onda la quarta puntata del docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia che ormai è proprio entrato nel vivo. Praticamente tutte le coppie sono in crisi e qualcuno sta davvero cedendo ai tentatori e tentatrici che popolano i villaggi. Storia diversa, invece, per i due giovani fidanzati campani.

Lunedì scorso si sono rivisiti al falò. Lo ha chiesto Giuseppe dopo che, in lacrime, ha visto il video di Gabriela sempre più vicina al single Fouad con cui si è anche rifugiata nella villa dei tentatori, dove non ci sono telecamere. Al confronto sul tronco, davanti al conduttore, lei ha ammesso di averlo baciato. Ma anche di non sentirsi in colpa dopo tutto quello che subito in questi ultimi tempi.

Temptation Island, I fan su Giuseppe e la single Roberta: “È successo”

“Sette anni di prese per il cu… Io ho visto cose su di te qui dentro dopo due ore. Ah tu non hai fatto niente? Svergognato. Tu te ne penti? Mi sono vissuta sette anni di corna che mi hai fatto. Non volevi che andassi a ballare. Si mi sono baciata con lui. Mi sapeva prendere di testa e mi piaceva”, ha urlato Gabriela a Giuseppe, che dal canto suo ha legato sin da subito con la tentatrice Roberta.

Già nella prima puntata la fidanzata Gabriela c’era rimasta male al punto da non riuscire a vedere finire i video durante il falò con le altre ragazze. Ma Giuseppe ha detto e ridetto di non aver mai baciato la single che tra l’altro abita a 10 minuti da casa sua. Lo ha ribadito anche al falò di confronto tirando in ballo anche Filippo Bisciglia.

“Cosa provo io? Io ti amo ancora e tu lo sai. Filippo io non l’avrei baciata la tentatrice”, ha affermato Giuseppe. Ora però un video su TikTok postato proprio dalla single Roberta mette il dubbio ai telespettatori. Qualcuno le ha chiesto se si fossero baciati e l’espressione di lei, secondo diversi utenti, sarebbe chiarissima: qualcosa è effettivamente accaduto al villaggio col fidanzato di Gabriela. Sarà davvero così?