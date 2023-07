Temptation Island 2023, c’è da scommettere che anche la seconda puntata sarà più che soddisfacente dal punto di vista degli ascolti. Sui social, da una settimana a questa parte, non si parla d’altro che delle coppie che abitano l’Is Morus Relais, dopo l’esordio che ha registrato numeri da capogiro. Una media di quasi 3,6 milioni di spettatori in prime time, per il 26% di share e picchi del 42% durante la messa in onda in seconda serata. E con questi dati il docu reality ha già superato gli ascolti registrati dal GFVip e da L’Isola dei famosi nel corso di questa ultima stagione tv.

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2023, che è in programma lunedì 3 luglio in prime time su Canale 5, sono già uscite. Un video in particolare, pubblicato poche ore fa, rivela che ci saranno nuovi colpi di scena che vedranno protagoniste le coppie protagoniste. Già sappiamo che al centro dell’attenzione c’è il futuro di Isabella e Manu. Lei ha chiesto subito il falò di confronto e resta da scoprire se lui accetterà o meno di concludere questa esperienza in Sardegna.

Temptation Island 2023 seconda puntata: fidanzato fuori di sé

Ma grandi protagonisti del secondo appuntamento di Temptation Island 2023 anche Davide e Alessia. Hanno 39 e 32 anni, sono originari di Terracina ed è stata lei a contattare la redazione: vuole riconquistare il compagno dopo averlo tradito per 2 anni con un uomo più grande ed essere stata scoperta.

Ma nel promo di lunedì, la vediamo sfogarsi con uno dei tentatori del villaggio e criticare aspramente il suo fidanzato. Fino a dire di “sentirsi sprecata” al suo fianco. Davide, dal canto suo, si ritroverà a fare i conti con una serie di filmati compromettenti che lo metteranno a durissima prova.

Per questo motivo andrà su tutte le furie e si mostrerà a dir poco infastidito dal comportamento e dal modo di fare di Alessia, al punto che gli altri compagni di viaggio sono dovuti intervenire per cercare di placarlo. “Calmati, calmati”, gli dicono. Chiederà anche lui il confronto finale anticipato?