Filippo Bisciglia conduce Temptation Island dal 2014 e da allora si è ritagliato una nicchia nel cuore dei fan del reality show delle tentazioni. La sua presenza rassicurante è una certezza non solo per il pubblico a casa, ma anche per le coppie che partecipano alla trasmissione. Quest’anno le coppia che metteranno alla prova il proprio amore sono sette e una ha già chiesto il primo falò di confronto.

Le puntate di Temptation Island andranno in onda fino a lunedì 31 luglio. All’Is Morus relais di Santa Margherita di Pula sono sbarcati: Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Ale e Federico, Francesca e Manuel e Perla e Mirko. Alessia e Davide hanno 32 e 39 anni, stanno insieme da 11), Gabriela e Giuseppe (19 e 24 anni, stanno insieme da sette anni).

Leggi anche: “Ecco dove lavora lei”. Temptation Island, pubblico contro la fidanzata ricca di Manuel: chi è davvero Isabella





Temptation Island, Filippo Bisciglia spiega cosa accade ai falò

In una intervista rilasciata a Chi, Filippo Bisciglia ha parlato della sua esperienza come conduttore di Tempatation Island e del rapporto che instaura con le coppie. Il conduttore ha anche parlato della coppie di quest’anno. Sul comportamento del fidanzato Giuseppe, che si è iscritto a un sito di incontri, Bisciglia ha detto che è stato un “grosso, grosso, grosso errore. Queste disattenzioni sono sempre maschili”.

Su Alessia e Davide il conduttore di Temptation Island ha commentato: “Scoperta la storia parallela della fidanzata con un uomo più grande è stato zitto per un anno e mezzo. Queste sono estremizzazioni”. Tra i momenti più attesi del reality show di Canale 5 c’è sicuramente il falò. A Temptation Island i falò sono due, quelli insieme agli altri partecipanti e quelli di confronto, che vengono richiesti o da il fidanzato o dalla fidanzata.

A questo proposito Filippo Bisciglia ha parlato di come deve comportarsi in queste occasioni e il motivo per cui a volte non può proprio parlare anche se vorrebbe. “Un paio di volte mi è capitato di ridere, – ha detto il conduttore di Temptation Island – ma perché erano molto simpatici i concorrenti, in altre situazioni empatizzo con chi partecipa al programma, anzi, alcune volte sono proprio dispiaciuto. Altre volte non posso proprio parlare. Ci sono volte in cui il lui di turno mi dice una cosa e la lei di turno, dopo un’ora, mi dice l’esatto contrario, siccome io sono il confidente devo stare zitto, poi ai falò di confronto si vedrà, ma non posso parlare e, soprattutto, non devo giudicare”.