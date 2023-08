Colpo di scena sul concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island, Daniele, che è stato visto con una ragazza nelle scorse ore. A sganciare la bomba è stata una follower di Deianira Marzano, che ha tra l’altro mostrato una foto eloquente. Per coloro che hanno seguito la trasmissione, ricorderanno sicuramente come è andato a finire il suo percorso. Ha rotto la relazione con l’ex fidanzata Vittoria, la quale si era avvicinata ad un tentatore.

E prima che sul volto di Temptation Island uscisse questa nuova notizia, Daniele che adesso è stato paparazzato con una ragazza, aveva esclamato: “Sono stato veramente male. Sono stato per giorni senza allenarmi. Ogni giorno che passa cerco di stare sempre meglio. Però piano, piano lo supererò. Sono profondamente deluso, non mi aspettavo che arrivasse a tanto. Spesso capita che mi scrive. La perdita è definitiva, non è momentanea”.

Temptation Island, Daniele visto con una ragazza: chi è

Poi aveva ancora aggiunto su Vittoria, come riferito da Novella 2000: “La cosa è ancora fresca, quattro anni di storia in un mese non si scordano così facilmente. Mi auguro di rialzarmi più forte di prima e riprendere in mano la mia vita”. Ma ora ecco la notizia più significativa, rilanciata dall’influencer Marzano, la quale ha quindi ricevuto questa informazione da una sua seguace. Con tanto di prova a confermare ogni cosa.

Questo quanto riportato nella segnalazione su Daniele De Bosis: “Ieri al Blanco c’erano Daniele, Benedetta, Manuel ed un’altra ragazza di Temptation. Daniele e Benedetta sono stati tutta la sera appiccicati e si sono baciati più volte“. Quindi, potrebbe essere cominciata una storia tra il concorrente e la tentatrice Benedetta. Con lei aveva avuto una certa affinità durante il percorso nella trasmissione di Filippo Bisciglia e ora si sarebbero avvicinati notevolmente.

Benedetta Pascali ha 26 anni ed è originaria di Roma. Si sa che ha ottenuto il diploma all’IPSIA Europa odontotecnico e lavora come imprenditrice. Ha anche avuto esperienze come modella, avendo vinto Miss Terracina, Miss Gran Prix, Miss Intimo, Miss Fiumicino e News modella Today.