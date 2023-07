Altra puntata e altre dichiarazioni inaspettate a Temptation Island. Stavolta è toccato alla coppia composta da Ale e Federico lasciare interdetto il pubblico. In particolare, a fare rumore è stata una confessione del giovane, ascoltata dalla sua fidanzata nel falò organizzato da Filippo Bisciglia. Le parole sono state una vera e propria coltellata per la ragazza, che ha ormai capito di essere finita in una brutta situazione e che dovrà reagire il prima possibile per evitare di avere ulteriori sofferenze.

Dunque, nella seconda puntata di Temptation Island Ale ha visto e ascoltato qualcosa di Federico che l’ha letteralmente sbalordita ma in senso negativo. A fare discutere è stata una vera e propria confessione di lui, fatta davanti alla tentatrice Nancy ma che poi il conduttore ha fatto sentire alla concorrente del reality show di Canale 5. Nessun giro di parole da parte del suo fidanzato, il quale sembra aver ormai capito cosa prova per lei.

Temptation Island, Ale ascolta parole dure da parte del fidanzato Federico

Tra l’altro a Temptation Island sarebbe anche accaduto dell’altro e non riguarda in questo caso Ale e Federico. Secondo Alessandro Rosica, Gabriela e Giuseppe sarebbero usciti insieme dalla trasmissione di Canale 5 e lei avrebbe quindi mentito durante tutto il percorso. Ma tornando ai protagonisti di questo articolo, durante il dialogo con la tentatrice Nancy, lui ha ammesso cosa prova nei confronti della sua partner.

Federico ha quindi esclamato: “Non penso di essere innamorato di lei e ne è consapevole, l’ho già fatto e so quanto è stata male. Ci siamo già lasciati una volta, se dovessi scommettere scommetto sul fatto che usciamo insieme. Non ho mai avuto i cog*** di dirle le cose esplicitamente, non sono più sicuro del futuro e non ci penso particolarmente a lei”. E la risposta di Ale è stata molto chiara, infatti si aspetta ben altro dalla sua vita sentimentale.

Ale ha quindi dichiarato, dopo aver visto le immagini di Federico: “Credo di meritare una persona migliore accanto a me, devo lavorare su me stessa. Mentre lo diceva rideva, che schifo. Se continuo così mi rovino la vita”. Per vedere integralmente ciò che è successo cliccate su video.