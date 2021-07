Dopo Valentina e Tommaso, ora ad abbandonare Temptation Island ci sono Claudia e Ste, la coppia che avrebbe dovuto convolare a nozze il prossimo 7 agosto. I due sono sbarcati al reality delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore.Ste, ragazzo serio e quadrato, ha passato buona parte della scorsa settimana tra le lacrime.

Complice un video, fatto visionare nel Pinnettu, in cui la sua Claudia non gliene risparmiava mezza. Poi al falò di confronto, chiamato da lei (in realtà da Filippo Bisciglia, per la seconda volta), Ste ha rivelato a Claudia di esser rimasto molto ferito dalle sue parole libertine e poco belle usate nei suoi confronti.

La ragazza, portando il proprio punto di vista, si è giustificata dicendo di aver fatto molte cose di proposito per scatenare una sua reazione. “Spesso piango in bagno di nascosto e tu non te ne accorgi, nonostante esco dal bagno con gli occhi viola“, gli ha rinfacciato Claudia a Ste. “Non sei attento a certi miei dispiace a me questo“.





“Detto questo” – ha proseguito la ragazza – “Mi sono analizzata ed ho scoperto anche molti miei errori. Non ti ho mai chiesto scusa e di questo dispiace mi. Vorrei ritrovare con te quella complicità che c’era prima“. Claudia e Ste poi si sono fatti delle promesse. “Io cercherò di essere più attento, ma tu devi cercare di coinvolgermi in tutto. Sicuramente cambierò ed ho capito che con le persone che più amo in assoluto, come te, mia madre e mia nonna, tendo a rispondere male a volte. Cambierò. Ne sonocosciente“.

A domanda diretta di Filippo Bisciglia se abbracciare sì insieme i due hanno risposto di. “Questa esperienza mi ha risolto tutti i dubbi, sono convinta, ci sposeremo il prossimo 7 agosto. Deciso di tornare a casa con mio marito“. “Decido di tornare a casa con mia moglie“, ha replicato lui.