Arrivano altre notizie su due protagonisti di Temptation Island. Sono loro i protagonisti di questi giorni e anche delle scorse ore, infatti in primis c’è stata la conferma ufficiale dell’ex tentatrice del reality show, in riferimento ad un suo vecchio flirt. Lei ha ammesso di essere stata con l’attore Michele Morrone, ma di non averlo voluto pubblicizzare per evitare che venisse accusata di essersi messa con lui per visibilità.

Ma ora c’è dell’altro e coinvolge proprio i due. Greta Rossetti e Mirko Brunetti si sono fidanzati dopo Temptation Island, in seguito alla rottura definitiva tra lui e l’ex Perla Vatiero, ora impegnata con l’ex tentatore Igor. Alcuni follower hanno notato delle attività sospette sui social network e quindi sta emergendo la possibilità che sia successo qualcosa di negativo. Ma vediamo esattamente cosa è accaduto.

Greta Rossetti e Mirko Brunetti di Temptation Island: cosa è successo

Greta Rossetti e Mirko Brunetti di Temptation Island non starebbero attraversando un momento straordinario. Almeno stando alla segnalazione giunta a Deianira Marzano. E la stessa esperta di gossip ha voluto fornire la sua opinione su questa coppia. E ora i fan sono seriamente preoccupati che possa essere accaduto qualcosa di irreparabile. Ma vediamo cosa è stato osservato dagli attentissimi utenti di Instagram.

Secondo questa follower, potrebbe esserci una crisi tra Mirko e Greta: “Io sento puzza di crisi, anzi probabilmente non è mai iniziata. Lei non mette più like alle sue foto dal 14 agosto…Ok sono stati insieme in ferie fino a 7 giorni fa, ma il motivo?”. Ma Deianira Marzano ha osato ancora di più: “Non sono mai stati insieme. Ora bisogna capire se lui lo aveva capito oppure no”. Staremo a vedere se interverranno per smentire la notizia.

Ovviamente le prossime ore potrebbero già essere quelle giuste per capire se davvero si sia arrivati alla fine della relazione oppure se si tratta solamente di un falso allarme, che sta generando preoccupazione nei loro ammiratori.