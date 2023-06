Non è ancora iniziato ma le segnalazioni fioccano sui protagonisti di Temptation Island 2023. Il docu reality estivo di Canale 5 debutterà lunedì 26 giugno, sempre con Filippo Bisciglia alla conduzione e proprio in questi ultimi giorni sono state svelate le coppie partecipanti. Ma come detto le indiscrezioni non mancano, nonostante siano tutti o quasi sconosciuti al pubblico. Secondo quanto emerso uno dei fidanzati sarebbe pronto a lasciare la sua compagna per precedenti tradimenti, mentre un altro – o forse sempre lo stesso – pare inviare online foto sue ad altre ragazze.

Il pubblico chiaramente non sta più nella pelle per conoscere meglio i protagonisti e soprattutto come andrà a finire tra loro. E a proposito delle coppie, una nuova bomba è stata sganciata su Gabriela e Giuseppe. Nellla clip di presentazione si capisce che stanno insieme da 7 anni. Lei dice che per il fidanzato ha rinunciato a tante cose, come le uscite con le amiche, la scuola e la famiglia.

Temptation Island 2023, segnalazione su Gabriela e Giuseppe

A gennaio 2023 Gabriela scopre che Giuseppe, gelosissimo di carattere, si iscrive di nascosto,su un sito di incontri. Lo scopre perché lui per sbaglio invece di registrarsi con il suo numero, si registra con il numero suo e così è a lei che arrivano diversi messaggi da parte di alcune ragazze. Per questo è scoppiata la crisi.

Ora uno scoop su questa coppia di Temptation Island 2023. Arriva da Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una fonte anonima. Fonte che conosce bene Gabriela e Giuseppe e, stando alle sue parole, sebbene la coppia abbia parlato di problemi nella clip di presentazione, in realtà le cose starebbero in modo diverso.

In realtà Gabriela e Giuseppe “stanno benissimo insieme” e che “pur di apparire oggigiorno si fa di tutto”; si legge nel messaggio. E ancora, la fonte afferma di conoscerli bene perché sono della sua stessa città: Poggiomarino, in provincia di Napoli. Oltretutto Gabriela: “mi fa le unghie da un po’ ormai”, ha aggiunto mandando anche all’esperta di gossip la foto del profilo WhatsApp della protagonista di Temptation Island, proprio in compagnia del fidanzato. “Che tristezza”, si legge anche.