“Niente da fare”. Temptation Island, la brutta notizia per Filippo Bisciglia e il pubblico: è arrivata poco fa

Temptation Island 2023, brutta notizia per i telespettatori. Il docu-reality show di Canale 5 con Filippo Bisciglia è il programma più atteso del momento, anche perché sta per tornare in tv dopo un lungo stop. Le indiscrezioni non mancano, ma per quanto riguarda il cast la produzione ha svelato solo una coppia. Coppia sconosciuta al pubblico, come era prevedibile. Si chiamano Gabriela e Giuseppe i primi fidanzati che metteranno alla prova il loro rapporto all’Is Morus Relais.

La prima coppia ufficiale di Temptation Island 2023 è stata svelata sui profili social della trasmissione Mediaset. Nel breve video di presentazione si scopre che i due si mettono alla prova dopo che, un po’ di tempo fa, Gabriela ha scoperto che il suo fidanzato si era iscritto su un sito di incontri per conoscere nuove ragazze. Stanno insieme ma hanno deciso di testare i loro sentimenti nello show prodotto da Maria De Filippi.

Leggi anche: “Loro sono i più trash”. Temptation Island 2023, svelata la prima coppia ufficiale: chi sono Gabriela e Giuseppe





Temptation Island 2023, la notizia sulla prima puntata

Sarà questione di tempo e presto conosceremo le altre coppie. Ma per vederle in tv, su Canale 5, potremmo aspettare di più. Le registrazioni di Temptation Island 2023 sono giorni iniziate e proseguono a ritmo serrato nel villaggio in Sardegna che farà da sfondo alle vicende delle coppie e dei tentatori protagonisti di questa edizione.

Ma, come si legge sul sito Blasting news, potrebbe esserci una variazione di palinsesto legata alla messa in onda della prima puntata. Che era in programma lunedì 26 giugno, sempre in prima serata e sempre su Canale 5, ma alla luce degli ultimi fatti potrebbe slittare al prossimo mese di luglio.

La scomparsa di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, ha portato i vertici Mediaset a modificare il palinsesto: è infatti già notizia nota che la semifinale dell’Isola dei Famosi è stata spostata. Di conseguenza slitta anche la finalissima di questa edizione del reality, prevista inizialmente per il 19 giugno prossimo. Ilary Blasi potrebbe pertanto proclamare il vincitore il 26, giorno del debutto di Temptation che quindi potrebbe andare a finire ai primi di luglio.