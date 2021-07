Alessandro e Jessica sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo sette anni di fidanzamento, grazie al reality delle tentazioni, hanno capito che la loro relazione non poteva andare avanti e sono usciti dal villaggio da soli. La notte di baci e coccole della ragazza con il single Davide, mostrata durante la diretta della quinta puntata aveva fatto infuriare il giovane milanese che aveva chiesto il falò di confronto anticipato lasciando la fidanzata.

Stessa decisione per Jessica, tornata felicemente single ma con la speranza di rivedere il suo tentatore Davide Basolo. Nello speciale Un mese dopo da Temptation Island 202, i due hanno confermato la decisione presa al falò. “Sto bene. Stare in questa casa dove stavo con lui mi ha fatto strano all’inizio. – ha raccontato Jessica – Ora mi sono abituata. Alla fine è meglio così. Siamo in rapporti civili e gli voglio bene. Sette anni non si dimenticano. Con Davide ci sentiamo, non tutti i giorni e spero di vederlo se è possibile. Se da entrambi c’è la voglia perché no…”.

Temptation Island 2021, la prima foto di Davide e Jessica

Ma poco dopo Davide Basolo, noto ai più per essere stato l’Alchimista, uno dei corteggiatori di Giovanna Abate – ha parlato di Jessica senza fare alcun riferimento a possibili flirt, anzi.





“Io a Jessica voglio molto bene, – ha spiegato – ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato”.

E ancora: “Chi dice che sono un attore e ca**ate del genere, continuate anche a dirlo… Io sono contento del percorso che ho fatto, che lei sia serena e abbia voltato pagina. La protagonista era assolutamente lei, – ha concluso – io ero un contorno”. Ora i due si sono fatti vedere insieme. È stato proprio Davide Basolo a pubblicare una Instagram stories insieme a Jessica Mascheroni, volata a Roma per trascorrere qualche giorno a Fregene.

“Prima che escano delle foto strane, faccio io la storia. Saluta…”, ha detto il tentatore nel video insieme a Jessica. I due, però, non erano da soli, insieme a loro c’erano altri due single dell’ultima edizione di Temptation Island. Di recente Davide ha lasciato intendere di avere intenzione di voler frequentare Jessica solo come amica. Ma vedremo.