Pesante lite nella Casa del Grande Fratello tra le due amiche, Letizia Petris e Perla Vatiero. A far scoppiare la scintilla sarebbe stata la scelta – da parte dell’ex volto di Temptation Island – di fare la ‘Radio Grande Fratello’ insieme a Greta Rossetti e Beatrice Luzzi e non con lei. Il gesto non è stato gradito e la concorrente è andata su tutte le furie. Perla si è quindi lasciata andare a uno sfogo con Greta.

“Io le dimostro tante cose. Che poi in una giornata fatta di 48 ore, faccio delle cose con altre ci sta. Queste sono piccolezze, ma io la vicinanza la dimostro con cose importanti, come quando alzo la carta per mandare lei in finale. Lì si vede un’amicizia. Mi dice in continuazione che lei pensa di più a me di quanto io pensi a lei. Poi però su tante cose io non me la posso prendere se la sua priorità è un’altra persona come Paolo, perché capisco, comprendo ed è giusto, ma mo basta! Ripete ‘lei è la mia priorità e forse io non lo sono per lei’. Mo basta davvero!”.

Grande Fratello, lite tra Paolo e Varrese

Letizia, dopo aver sentito lo sfogo dell’amica, ha deciso di affrontarla prendendola in disparte per un confronto. La lite tra le due concorrenti ha scatenato un’altra discussione animata tra Massimiliano Varrese e Paolo Masella. Massimiliano Varrese ha fatto notare a Perla Vatiero che la stessa cosa è stata fatta a lui: “Te l’avevo detto, sta facendo con te, quello che ha fatto con me”, ha detto riferendosi proprio a Letizia.

Paolo Masella è corso i soccorso della fidanzata e ha avuto un’accesa discussione con Massimiliano Varrese. “Non manchi mai occasione di dimostrarti per quello che sei: perché ti devi mettere in mezzo? Non aspettavi altro”, ha detto Paolo prendendo le difese di Letizia e criticando il comportamento dell’attore, la scorsa settimana protagonista di una feroce lite con la fotografa.

Caos in casa durante la discussione, con Alessio e Federico che hanno cercato di sedare gli animi e tranquillizzare i due inquilini. Per l’attore l’atteggiamento del macellaio sarebbe stato arrogante e avrebbe così mancato di rispetto. Ormai i nervi sono tesi e dopo mesi di convivenza anche i rapporti che sembravano più solidi rischiano di sgretolarsi.