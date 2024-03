Anita si è ritrovata ancora protagonista del Grande Fratello. La puntata di giovedì è stata pienissima per lei e possiamo anche definirla “di svolta” nel suo percorso nella casa. Alfonso Signorini ha infatti parlato con lei e Alessio Falsone del loro rapporto, che si fa sempre più stretto, e sui motivi che li portano a frenarsi. Ovvio: Edoardo, il fidanzato – non fidanzato che qualche settimana fa, in occasione di San Valentino, le ha fatto una sorpresa al reality.

Ma sempre in diretta il conduttore ha sottolineato che Edoardo avrebbe deciso di mantenere le distanze, ma visti gli ultimi sviluppi tra Anita e Alessio, gli è stato chiesto una sorta di segnale. E così, messa di fronte a un telefono, per circa un minuto la concorrete ha atteso che Edoardo la chiamasse in diretta per avere un confronto. Ma quella telefonata non è mai arrivata.

Anita contro il GF: “Troppo show”

E sarà perché lei ha comunque sempre fatto presente che con Edoardo la situazione era in divenire e che con quel bacio non ha sentito nulla e non lo reputa il suo fidanzato, Anita si è avvicinata ancora di più ad Alessio. Con lui ha trascorso la notte in suite ed è scattato anche il primo bacio.

Tornati in casa, lui ha parlato di “forte pressione” come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate sopra, lei invece ha attaccato la produzione per la faccenda di Edoardo, come riporta il sito Blogtivvù. “Molto show, molta tv non sono a favore di quelle cose lì. Sono in tv sto zitta e basta. Non avevo alcun dubbio che non chiamasse, ero sicura. Il fatto che non ha chiamato non c’entra col fatto che ha mollato la cosa, perché non è così, lo conosco”.

Edoardo persona con cui sei stata 10 anni descritta con “ pensavo non ci fosse di meglio e tornavo indietro “come se fosse un oggetto e non una persona ! Quanto può essere pessima questa ragazza #grandefratello pic.twitter.com/uiiOQdiEG3 — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) March 8, 2024

Ma Anita che dice "pensavo non ci fosse di meglio e quindi tornavo indietro, adesso so che non è così" ma è seria vuoi paragonare una persona che conosci da 10 anni con uno che conosci da un paio di settimane per giunta nella casa del GF… Molto imbarazzante #Perletti — PatataLessa (@patata_lessa) March 8, 2024

“Non è che se non mi ha chiamata è perché non mi vuole più vedere o sentire – ha continuato la romana parlando sempre di Edoardo – Non è così, lo conosco. Vuole parlare con me, fuori, non tramite questa roba. Infatti parleremo sicuramente Io quando sono entrata gli ho detto ‘fatti la tua vita’, entrare qui è una mia scelta”. Ci saranno sviluppi? Si farà vivo Edoardo?