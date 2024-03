Al Grande Fratello si è formata una nuova coppia, reduce da una notte in suite dove è scattato anche il bacio: Alessio Falsone e Anita Olivieri sono diventati i protagonisti indiscussi del reality di Canale 5. Tra loro c’è stato subito un grande feeling, nonostante all’inizio della loro conoscenza la romana si fosse dichiarata fidanzata. Poi è tornata sui suoi passi e detto a tutti di sentirsi single. Tanto più che Edoardo non è voluto intervenire al programma.

È successo sempre nell’ultima diretta, quando alla mancata reazione dell’ex fidanzato di Anita e al suo salvataggio alla nomination (è uscita Grecia Colmenares, alla fine), Alfonso Signorini ha voluto fare una sorpresa ai due concorrenti spedendoli nella suite e organizzando loro una serata speciale: una cena a lume di candela a base di sushi per potersi confrontare sui rispettivi sentimenti.

Leggi anche: “Oddio, lo hanno fatto”. Anita e Alessio, nella notte scoppia la passione al Grande Fratello. Dentro l’idromassaggio





GF, Alessio choc dopo il bacio ad Anita

E così è scattato il primo bacio tra Anita e Alessio. La cosa ha ovviamente scatenato il pubblico, diviso perché non tutti credono a questa nuova coppia. Beatrice Luzzi per prima, ma questa è un’altra storia. Arriviamo a dopo il bacio, perché una volta tornati nella casa lui ha alimentato ancora di più le voci di una strategia con una confessione a Sergio e Greta.

In breve Alessio ha spiegato di avere avvertito una certa pressione nei suoi confronti: “Però a me hanno messo tanta pressione con ‘sta suite… Cioè, dopo una settimana o 15 giorni in cui continuavano a nominarla… Voglio dire, se fossi uscito da lì, solo avendola abbracciata e basta, oggi, mi sarei sentito davvero il capo dei co***. È stato tutto naturale, ovvio, però, è stata data una bella spinta al tutto”.

«Dimmi che sei stato praticamente costretto a baciare Aneeta per non fare la figura del coglione, senza dirmi che sei stato praticamente costretto a baciare Aneeta per non fare la figura del coglione…». Inizia Falsone 🤡🎪🤦‍♂️ #GrandeFratello pic.twitter.com/KJd89bUgC6 — IlSignorNessuno (@SirNessuno) March 9, 2024

E mentre andavano in onda le immagini di Alessio che si confidava in giardino con i suoi amici, un po’ increduli per quelle parole, il Grande Fratello ha staccato la diretta proprio nel momento in cui Sergio stava rispondendo all’amico. Ed ecco che, anche se è prematuro parlare d’amore, se già molti nutrivano dei dubbi su questo rapporto dopo questo nuovo video le domande si sono moltiplicate.