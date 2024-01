Uomini e Donne, nuova registrazione e nuove anticipazioni. Trono over: Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Alessandro si è visto fuori con Emanuela, ma i due hanno deciso di non continuare. Un’uscita, questa, non è piaciuta a Roberto e infatti il cavaliere e la dama hanno discusso. Ma gli spoiler più succosi riguardano il Trono classico dove, dopo l’uscita di scena di Cristian, ricordiamo che sono rimasti soltanto Ida Platano e Brando. Al momento, infatti, non è ancora stato presentato alcun nuovo tronista.

È dunque vero che la redazione sta valutando di eliminare la figura dei tronisti e lasciare solo i parterre maschile e femminile quindi il trono over? Non è dato da sapere ma sono diverse le voci in tal senso. In ogni caso, i percorsi di Ida e Brando dovranno terminare e per quanto riguarda il giovane, nella scorsa registrazione Raffaella se ne era andata, così oggi hanno mostrato lui che andava da lei.

A UeD il tatuaggio con il nome di Ida Platano

I due hanno parlato e discusso in camerino di quanto accaduto e hanno fatto l’esterna dove è scattato anche un bacio. In studio Beatriz non era molto felice, ma soprattutto ha chiesto al tronista se avesse ad oggi una preferenza tra le due corteggiatrici. Lui ha risposto di no, quindi si è molto arrabbiata e ha fatto per andarsene.

E Ida Platano? Sempre Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Ernesto non era in puntata. Si è “auto eliminato” la scorsa volta e non è più tornato proprio come Armando Incarnato. È rimasto Mario, che è uno dei suoi preferiti, che ha stupito e non poco tronista e pubblico: si è tatuato il nome di lei sulla mano.

Ma sul corteggiatore e speaker radiofonico che ha fatto questo gesto eclatante per Ida sono anche arrivate nuove segnalazioni sempre da parte della signora della scorsa volta, ossia Mariangela. Ida Platano c’è rimasta molto male, ma poi ha risolto anche perché a quanto pare non era una segnalazione tanto eclatante.