“Sei arrivato ultimo”. Sanremo 2022, Tananai si piazza 25esimo e la sua reazione fa impazzire il pubblico

Ha fatto sorridere sin dal primo giorno, Tananai, il cantante di Sanremo 2022 che ha interpretato “Sesso occasionale”. Alberto Cotta Ramusino, questo il suo vero nome, è arrivato alla kermesse dopo essere aver conquistato il secondo posto a Sanremo Giovani. Tuttavia, durante la prima serata qualcosa è andato storto ed è stato accusato di aver ‘steccato’ durante la sua esibizione. Invece di prendersela, l’artista ha ironizzato in una storia Instagram: “Va benissimo così, io sono felicissimo al di là di quello che dicono”.

Poi dice Tananai: “Ci sta è vero, la mia performance non è stata delle migliori, ma mi sono davvero divertito e non pensavo. Mi capiranno da morto. Sanremo è strano, eh? Io ero convinto di aver fatto una ficta, torno a casa: una m*da, stupenda sta roba! Tu vivi in una dimensione parallela. Sul palco tiravo delle stecche… Secondo me il pezzo è molto bello, poi lo ascolterete quando uscirà registrato bene senza le mie stecche live“. Naturalmente dopo queste parole piene di umiltà, il pubblico ha iniziato ad amarlo.

Poi è arrivata la finale e quando Amadeus e Sabrina Ferilli hanno letto la classifica di Sanremo 2022 si è scoperto che Tananai si è piazzato all’ultimo posto. Anche in questo caso il cantante ha reagito in modo strano. In una delle sue stories si vede Tananai che esulta quando viene annunciato alla venticinquesima posizione.





Proprio Tananai però, racconterà una cosa molto toccante su Raffaella Carrà: “La Carrà mi ha influenzato tantissimo soprattutto nel modo di pensare. Al di là della musica, ha portato un messaggio rivoluzionario e tuttora non è così scontato purtroppo. Diciamo che poter omaggiare un’artista del suo calibro ci sembrava bellissimo”.

LIVELLO DI ICONICITÀ: TANANAI CHE ESULTA PER L’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA #Sanremo2022pic.twitter.com/iw7my0I9NW February 6, 2022

E ancora: “È responsabilizzante ovviamente, perché la Carrà è un mostro sacro. – si legge su Reve News – Però penso che sia molto in linea con la mia visione del mondo. Il messaggio è di godere delle gioie dell’amore, dell’indipendenza femminile e del viversi senza paura dei giudizi. Penso che anche Rosa, nel suo mondo musicale, pensi di fare altrettanto. E le persone che si espongono le stimo un sacco”. Grande Tananai.