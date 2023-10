Tale e Quale Show, l’annuncio del ritiro. Come ormai è noto nel corso della trasmissione è registrato un infortunio decisamente serio ai danni di una concorrente. Stiamo parlando proprio di Maria Teresa Ruta. La concorrente non si è potuta dunque esibire nella sua imitazione di Elettra Lamborghini e Carlo Conti è subito corso ai ripari, scegliendo chi potesse prendere il suo posto. E dopo questa sostituzione, il programma va incontro a un altro abbandono.

Concorrente si ritira da Tale e Quale Show. Dopo il caso dell’infortunio di Maria Teresa Ruta, prontamente sostituita data l’impossibilità di esibirsi, il programma deve correre ai ripari nuovamente. Ad anticipare la notizia ancora una volta il portale TvBlog.it. Stando a quanto riportato, un altro infortunio avrebbe fatto prendere necessariamente questa decisione.

Leggi anche: “Si è rotta le costole!”. Tale e quale show, infortunio choc per la protagonista. E spunta già il nome della sostituta vip





Concorrente si ritira da Tale e Quale Show. Dopo l’infortunio di Maria Teresa Ruta, un altro concorrente costretto a lasciare

“Scialpi invece è stato costretto ad abbandonare il programma dopo l’infortunio alla gamba al termine della quinta puntata, avvenuto mentre tornava in camerino con gli zatteroni dei Cugini di campagna. Stando a quanto apprende TvBlog la gara quindi prosegue con i 10 artisti rimasti. Scialpi dunque non verrà sostituito. Mancano ormai solo tre puntate alla fine di questa serie.

Per quanto riguarda i dettagli dell’infortunio, riporta il portale, Scialpi ha riportato un infortunio al piede sinistro dopo essere scivolato. Probabilmente il motivo è stato da attribuire alle zeppe indossate. Dopo essere caduto, dunque, il concorrente è stato prontamente trasportato in ospedale. Al momento, dunque, non è stato comunicato ancora il nome del sostituto.

Piccoli incidenti di percorso a cui Carlo Conti dovrà fare fronte. Tutti ricorderanno quando l’esibizione di Ginevra Lamborghini è stata interrotta a pochi secondi dall’inizio. L’episodio è stato anche ampiamente discusso sui social. “Interrompiamo, ci sono dei problemi tecnici, noi qua sentiamo benissimo ma da casa no. Come mai? Il bello della diretta, rifacciamolo, cambiamo microfono“, sono state parole di Carlo Conti nel corso della diretta. Ebbene si, l’esibizione di Ginevra Lamborghini non è stata molto fortunata. Ma senza perdersi d’animo, l’ex gieffina ha poi ripreso a esibirsi davanti al pubblico e alla giuria, arrivando poi ottava.