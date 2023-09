Nella serata di venerdì 22 settembre prima puntata di Tale e quale show su Rai1. E soffermandoci sui concorrenti, è stata sicuramente Jo Squillo colei che ha fatto molto parlare di sé. Tutti l’hanno vista presentarsi davanti al pubblico e alla giuria in un modo non perfetto al 100%. Nella sua interpretazione ha imitato la popstar Madonna, interpretando il brano Into the Groove. Ma non è stata la sua esibizione ad essere contestata duramente.

Infatti, a Tale e quale show a finire nel mirino è stato il look di Jo Squillo. Non è stato apprezzato da molti telespettatori e, solamente successivamente, si è scoperta la ragione di questa sorta di semi fallimento riguardante il trucco. Lei ha infatti preso una decisione, diventata impopolare, che ha fatto quindi innervosire in molti. E ovviamente gli insulti sono cominciati ad arrivare praticamente in perfetto orario.

Tale e quale show, polemiche su Jo Squillo: cosa si è scoperto

Quindi, per quanto concerne la sua performance artistica a Tale e quale show, non è poi andata così male per Jo Squillo, in grado di ottenere la quinta posizione in classifica. Ma sul trucco c’è stato un velo pietoso da parte del pubblico, che ha subito notato che non fosse affatto bello da vedere. E a quanto pare, dietro questo risultato finale, c’è un rifiuto da parte della cantautrice e conduttrice a sottoporsi a qualcosa di duraturo.

Cinguetterai su X (ex Twitter), ha annunciato: “Jo Squillo si è rifiutata di sottoporsi a 7 ore di trucco perché impegnata alla Milano Fashion Week“. Saputo tutto questo, alcuni utenti hanno iniziato a prendersela duramente con la concorrente di Tale e quale show: “Imbarazzante“, “Pessima“, “Faccio bene a non seguire più un programma dove neanche i concorrenti hanno più voglia”, “Ma le stonature erano per emulare Madonna o solo perché non ha nemmeno provato la canzone?”.

Jo Squillo si è rifiutata di sottoporsi a 7 ore di trucco perché impegnata alla Milano Fashion Week#TaleEQualeShow pic.twitter.com/99nwy4YAZU — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 22, 2023

La prima puntata di Tale e quale show è stata vinta meritatamente da Gaudiano, che ha imitato in maniera egregia Tiziano Ferro. Sul podio sono saliti Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì, secondo e terza grazie alle imitazioni di Marco Mengoni e Giorgia.