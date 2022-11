Tale e Quale Show giunge al termine. Venerdì 18 novembre – è previsto il torneo dei campioni tra i migliori dell’edizione di quest’anno e i migliori di quella dell’anno scorso. n pratica, in gara ci sono Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò più i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina (che sostituisce Ciro Priello, impegnato in teatro), Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

A giudicare le performance c’è come al solito la confermatissima giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni stavolta non saranno in puntata come concorrenti in gara, ma per loro si aprono le porte della giuria. Infatti saranno in coppia il quarto giurato. A condurre lo spettacolo Carlo Conti. Nel corso della puntata si segnala pure la presenza di Alba Parietti, a breve in onda su Rai2 con lo spettacolo di varietà Non sono una signora.

Tale e Quale classifica della finalissima: vince Antonino Spadaccino

Nelle ultime ore è arrivato uno spoiler clamoroso sul torneo dei campioni di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. La puntata è stata registrata mercoledì 16 novembre e la pagina Instagram The Pipol Tv ha reso nota la della classifica finale e vincitore di questo torneo. Stando a quanto si legge sulla pagina social, Antonino Spadaccino è stato il trionfatore. Dopo essersi aggiudicato la classifica finale dell’edizione 2022 del programma, ha trionfato anche nella gara contro i migliori di questa e della passata edizioni. Per lui una performance migliore dietro l’altra che gli hanno consentito di prendersi tutto.

Antonino Spadaccino si è esibito nei panni di Marco Masini. Seconda classificata Valentina Persia, la comica romana reduce dall’avventura come naufraga all’Isola dei famosi. Ha interpretato Gabriella Ferri. Gradino più basso del podio per Andrea Dianetti che ha imitato i Måneskin. Sfiora il podio Gilles Rocca, che è arrivato quarto e ha interpretato il grande Franco Califano. Quinto posto per Francesca Alotta che si è esibita sulle note di Mia Martini, sesta posizione conquistata da Deborah Johnson che ha cantato un brano di Tina Turner.

La classifica finale viene completata, secondo quanto si legge su The Pipol Gossip, dal settimo posto di Rosalinda Cannavò che dimostra una certa bravura anche con il canto e si è esibita sulle note di Francesca Michielin. L’altro reduce dal GF Vip, Pierpaolo Pretelli canta Achille Lauro e si posiziona all’ottavo posto. Delusione per i gemelli di Guidonia che interpretano i Bee Gees e non vanno oltre il nono posto. Le ultime 3 posizioni della classifica sono occupate da Elena Ballerini (Antonella Ruggiero), Dennis Fantina (Michele Zarrillo) e Stefania Orlando (Caterina Caselli).