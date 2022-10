A Tale e Quale Show Carlo Conti ha commesso un clamoroso errore, nel corso della puntata andata in onda nella serata di venerdì 21 ottobre su Rai1. Ha voluto fare un bellissimo gesto davanti ad una concorrente e nei confronti di un suo collega, che presumibilmente lo stava seguendo in quel momento, ma invece ha fatto una gaffe inaspettata. In studio nessuno ha avuto il coraggio di fargli una correzione, ma il pubblico se n’è subito accorto e la frittata è stata fatta. Anche se sicuramente potrà recuperare.

Nell’appuntamento di Tale e Quale Show, Carlo Conti si è reso quindi protagonista di questa defaillance. Ma a rubare la scena è stato il giudice Cristiano Malgioglio, che ha demolito Valeria Marini nella veste di Shakira: “Ah, no, devo parlare. Più che Shakira sei stata una sciagura. Sei stata veramente, io sono sconvolto, come si dice? Uno scempio. Ma come si fa ad imitare Shakira amore, che è pazzesca? Hai stonato dall’inizio alla fine, perché ti devo dire che sei brava? Tu non sai imitare nemmeno Valeria Marini”.

Tale e Quale Show, Carlo Conti fa una gaffe su L’Eredità

L’errore a Tale e Quale Show di Carlo Conti si è registrato subito dopo la performance artistica di Samira Lui, che ha interpretato molto bene la bellissima e bravissima Jennifer Lopez. L’opinione della giudice Loretta Goggi, che ha notato le differenze della giovane da quando lavora come professoressa a L’Eredità rispetto a quando sale sul palco del programma di Rai1, ha dato il via libera ad una frase del conduttore. Che però si è confuso, fornendo una notizia sbagliata, che il pubblico ha appreso in modo sorpreso.

Parlando proprio della trasmissione di Flavio Insinna, Carlo Conti ha annunciato: “Approfitto per ricordare che lunedì inizia L’Eredità, ricomincia e sarà lì con Flavio Insinna e company”. Ma la realtà dei fatti è un’altra, visto che nella settimana che parte dal prossimo 24 ottobre ci sarà ancora Marco Liorni con Reazione a catena. Per attendere l’inizio de L’Eredità bisognerà invece aspettare ancora sette giorni, infatti quest’anno partirà esattamente il 31 ottobre dopo l’allungamento di Liorni in virtù degli ascolti straordinari.

L’Eredità va in onda dal 2002, mentre dal settembre 2018 è presentato da Flavio Insinna. L’edizione numero 20 della stagione 2021-2022 è stata trasmessa dal 27 settembre dello scorso anno al 5 giugno scorso, prima di lasciare spazio a Reazione a catena. Mentre quest’anno si ricomincia più tardi rispetto alla normale tabella di marcia.