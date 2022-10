Nuova puntata di Tale e Quale Show nella serata del 21 ottobre. E Cristiano Malgioglio ancora una volta ha vissuto momenti da incubo per una performance artistica, che lo ha letteralmente scioccato. Non ce l’ha proprio fatta a sopportare quella visione per lui inaccettabile e addirittura è arrivato al punto di tappare la sua bocca, per evitare che gli fuoriuscissero parole molto pesanti. Ma ha comunque usato alcuni cartelli per esprimere tutto il suo dissenso nei confronti di una concorrente.

Non è la prima volta che a Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio si lamenta di esibizioni, ritenute per lui non all’altezza della situazione. Comunque, nonostante abbia fatto di tutto per evitare di parlare, alla fine della musica quando la concorrente doveva essere giudicata, lui ci è andato duro e ha stroncato del tutto la sua performance. Ha infatti utilizzato giudizi inequivocabili, che non hanno lasciato spazio ad aperture di alcun fronte. La donna in questione è stata bocciata in tutti i suoi aspetti.

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio contro Valeria Marini

Dunque, nel corso dell’appuntamento settimanale con Tale e Quale Show di Carlo Conti, Cristiano Malgioglio ha commentato inizialmente l’esibizione di questa concorrente con alcuni cartelli che recitavano: “Meglio tacere”. Ma poi ha iniziato a dire tutto ciò che pensava: “Ah, no, devo parlare. Più che Shakira sei stata una sciagura. Sei stata veramente, io sono sconvolto, come si dice? Uno scempio. Ma come si fa ad imitare Shakira amore, che è pazzesca? Hai stonato dall’inizio alla fine, perché ti devo dire che sei brava?”.

Cristiano Malgioglio ha dunque distrutto Valeria Marini, che ha interpretato la cantante Shakira in modo pessimo, secondo il suo giudizio. Il giudice ha proseguito dicendo: “Tu non sai imitare nemmeno Valeria Marini, non sei brava e non ti devi offendere. Dico quello che penso. Siamo amici, ma qui faccio il giudice e allora ascolto Shakira e nelle mie orecchie ho la voce di Shakira. Inoltre, mentre ballavi la danza del ventre, amore mio, se mi metto di là faccio meglio di te”. Eppure il pubblico non ha assolutamente condiviso le parole di Malgioglio, che è stato criticato e subissato di incessanti fischi.

Avete ballato e cantato? 💫 Impossibile resistere! 🎶 Rivedi l’esibizione di @ValeriaMariniVM che interpreta Shakira qui 👉 https://t.co/p6yCLy7HIS#taleequaleshow pic.twitter.com/V5DDbkBnUR — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 21, 2022

Il giudizio di Malgioglio sulla Shakira di Valeria Marini #TaleEQualeShow pic.twitter.com/BvhhDa2Kb5 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 21, 2022

A Tale e Quale Show spazio anche alla commozione di Loretta Goggi per l’esibizione di Valentina Persia. La comica ha imitato Gabriella Ferri e si è esibita sulle note del brano Sarà. Un omaggio all’artista che ha emozionato tutti e non solo la giuria, anche il pubblico. Gabriella Ferri è scomparsa nel 2004 ed è nota soprattutto per le sue canzoni popolari romane e napoletane.