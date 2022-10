Terza puntata di Tale e Quale Show e una marea di emozioni e sorprese nella serata di venerdì 21 ottobre 2022, con Loretta Goggi di nuovo commossa. Intanto a vincere l’appuntamento dello show di Rai1 è stata Rosalinda Cannavò, che ha imitato Francesca Michielin con il brano Nessun Grado di Separazione.

Come sempre, sotto la guida di Carlo Conti, le esibizioni sono giudicate da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e questa volta il quarto giudice Tullio Solenghi che ha imitato il giornalista e scrittore Giampiero Mughini. E ancora una volta Malgioglio non ha risparmiato commenti al vetriolo per i concorrenti, soprattutto nei confronti di Valeria Marini.

Leggi anche: “No Carlo, ti prego”. Tale e Quale, Loretta Goggi crolla e scoppia in lacrime





Loretta Goggi commossa a Tale e Quale Show

Un’esibizione che invece ha messo d’accordo e commosso i giudici di Tale e Quale Show, in particolare Loretta Goggi, è stata quella di Valentina Persia. La comica ha imitato Gabriella Ferri e si è esibita sulle note del brano Sarà. Un omaggio all’artista che ha emozionato tutti e non solo la giuria, anche il pubblico.

Gabriella Ferri è scomparsa nel 2004 ed è nota sopratutto per le sue canzoni popolari romane e napoletane. Il brano scelto per Valentina Persia è stato Sarà e sul palco dello show di Carlo Conti è andata in scena una performance praticamente impeccabile, che ha fatto venire i brividi a tutti.

La voce di Roma è oggi a #taleequaleshow! ❤️ Rivedi l’esibizione di Valentina Persia che interpreta Gabriella Ferri qui 👉 https://t.co/p6yCLy7HIS pic.twitter.com/JrPUjNOGKy — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 21, 2022

Più di tutti, forse, a Loretta Goggi, che si è commossa durante l’esibizione. ”Ci ha regalato un bellissimo momento, sono grata e commossa”, ha detto al momento del giudizio. E Panariello: ”È l’unica volta che ho sentito davvero i brividi”. Anche Tullio Solenghi nei panni di Giampiero Mughini ha parlato di “emozione pura” e Malgioglio: “Lei ha un talento straordinario, nei gesti è stata perfettissima. Certo è impossibile avere la sua volta, però te la sei cavata abbastanza bene”.