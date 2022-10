Momento di grande emozione a Tale e Quale Show. Loretta Goggi in lacrime all’improvviso nel corso della serata, trasmessa su Rai 1 il 14 ottobre. Quando ormai era mezzanotte e il pubblico era in attesa di conoscere chi aveva vinto, il conduttore Carlo Conti ha fatto qualcosa di inaspettato e commovente, che ha travolto la giurata e anche i telespettatori. Davvero bellissimo il gesto del conduttore televisivo, il quale è stato apprezzato da tutti e anche dalla donna, che è subito scoppiata a piangere.

Intanto, oltre a questo emozionante momento a Tale e Quale Show con Loretta Goggi finita in lacrime in diretta, c’è stato un episodio che ha fatto infuriare la gente. Nel mirino Alessandra Mussolini, la quale per specificare il segreto di bellezza e del suo dimagrimento ha esclamato: “Non mangio, mangiucchio e si sopravvive”. Ma coloro che stavano seguendo la trasmissione si sono arrabbiati su Twitter, precisando che quelle parole hanno lanciato un messaggio, considerato troppo grave e dannoso.

Leggi anche: “Grave e dannoso”. Tale e Quale, bufera su Alessandra Mussolini: caos per una frase





Tale e Quale Show, Loretta Goggi in lacrime

Durante Tale e Quale Show, la giurata Loretta Goggi è scoppiata in lacrime grazie a Carlo Conti, che le ha regalato istanti indimenticabili. Il presentatore televisivo ha esordito così: “La settimana scorsa ho ricordato che il 7 ottobre del 1965 Loretta ha debuttato in televisione nella Vita di Dante di Giorgio Albertazzi, interpretando Beatrice. Abbiamo trovato il video”. E a quel punto si è sciolta definitivamente: “No”. E il filmato è stato mandato in onda, accolto dal gradimento di tutti i presenti.

Standing ovation da parte del pubblico di Tale e Quale Show e Loretta Goggi si è alzata anche in piedi. A quel punto Conti ha affermato: “Questa è stata un’occasione anche per ricordare il grande Albertazzi”. A quel punto la giurata ha pianto e detto: “Sì, Giorgio”. Inoltre, il presentatore ha ricordato che Albertazzi è stato il maestro di Ubaldo Pantani. Un momento davvero commovente, che ha lasciato tutti senza fiato. Un gesto straordinario del conduttore, che non poteva fare una sorpresa migliore.

Lo scorso mese di settembre Loretta Goggi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, ma sul web subito critiche: “Ma porca paletta donne…ma prima di farvi uscire così, all’ennesima falsissima sequela di complimentoni del parrucchiere, truccatore, stilista di turno, datevi un’occhiata allo specchio per carità!! Ma #LorettaGoggi chi ti ha truccata??”, “È un’impressione mia o vedo una blefaroplastica? #domenicain”.