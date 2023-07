Bomba in Rai, a Tale e Quale Show salta il nome più atteso. A dare l’indiscrezione è TV Blog dopo che meno di una mese fa Carlo Conti aveva annunciato il cast. ha presentato il cast ufficiale della prossima edizione. Tra loro infatti ben 4 ex GF Vip e una naufraga dell’isola dei Famosi. Nel dettaglio i dieci vip in gara sono: Pamela Prati (ex Grande Fratello Vip), Maria Teresa Ruta (ex Grande Fratelo Vip) Alex Belli (ex Grande Fratello Vip, ex Isola dei Famosi ).

Ginevra Lamborghini (ex Grande Fratello), Jasmine Rotolo (cantante), Cristina Scuccia (ex L’Isola dei Famosi). E ancora Ilaria Mongiovì (cantante), Lorenzo Licitra (vincitrice di X Factor nel 2017), Scialpi (cantante). Nomi che, soprattutto per la presenza di 4 ex Gf Vip, hanno agitato il pubblico con qualcuno, sui social, che è arrivato a dire: “Non c’è mai fine al peggio, questi hanno rotto”, invitando Carlo Conti a fare marcia indietro.





E sembra che Carlo Conti abbia ascoltato perché secondo le indiscrezioni Cristina Scuccia sia stata messa fuori proprio in queste ultime ore. Sembra che non sia arrivato l’accordo desiderato tra le due parti: “Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente vicino allo show di Rai1, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, l’ex suora vincitrice di The Voice, non si è accordata con Rai. Si parla di questioni economiche ed anche editoriali”.

La notizia, che si è immediatamente diffusa, ha sollevato più di qualche chiacchiera. Tra i tanti in coda, infatti, l’ex suora era tra i personaggi più attesi. L’addio di Cristina Scuccia non dovrebbe comunque mettere troppo i bastoni tra le ruote a Tale e quale Show. Chi prenderà il suo posto? Sempre stando a ciò che si legge su TvBlog, l’ex suora avrebbe lasciato il posto a Jo Squillo.

Dopo anni poi l’attenzione del pubblico è sempre altissima. Anche lo scorso anno ha saputo difendersi in termini di ascolti nonostante un format ormai datato. Tale e Quale, infatti, va in onda in diretta e in prima serata su Rai 1 dal 20 aprile 2012 e si tratta dell’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena, format spagnolo della Endemol in onda su Antena 3.