Nell’operazione pulizia decisa da Pier Silvio Berlusconi è entrata anche Attilio Romita; nel corso della scorsa edizione è stato tra i personaggi più chiacchierati e discussi finendo, spesso, nell’occhio del ciclone. Frasi giudicate sessiste, insulti gratuiti, il pubblico più volte aveva chiesto la cacciata del giornalista che, per tutta risposta, l’aveva fatta sempre franca. Il conto però sembra essere arrivato. In una lunga intervista per Il Corriere del Mezzogiorno, parla del suo imminente matrimonio e non solo.

>“Se ne va”. Pierpaolo Pretelli, l’addio pesante era nell’aria: “Ha dovuto fare una scelta difficile”

Il giornalista rivela un retroscena riguardante il suo allontanamento dalle reti Mediaset ma, prima di tutto, spiega cosa ne pensa della nuova Rai targata Meloni. “Fino a ieri, la sinistra aveva consensi, numeri, figure apicali e redazioni sotto controllo. Per cui, chi non era di sinistra, me compreso, era sempre in attesa del prossimo agguato”.





Attilio Romita fuori da Mediaset: la reazione del conduttore

“Adesso c’è stato il cambio di paradigma: è arrivato il centrodestra e ha pensato che fosse il suo turno. Perché non avrebbe dovuto farlo?”. Di sicuro Attilio Romita sa perché è stato fatto fuori da Mediaset. A quanto spiega avrebbe voluto far parte della squadra della prossima edizione del GF Vip, magari in un ruolo diverso: quello di opinionista.

“Ma non è stato possibile”, confessa Romita che poi vuota il sacco: “Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello. Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset”.

E ancora: “Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo”. Difficilmente ci sarà una contro replica da parte di Pier Silvio Berlusconi ma la frecciata è arrivata forte e chiara.