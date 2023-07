Pierpaolo Pretelli, grandi novità in arrivo. Per il compagno di Giulia Salemi, ex velino di Striscia La Notizia, ex gieffino, conduttore, cantante, showman, cabarettista e chissà cos’altro, la notizia è di quelle importanti. Almeno dal punto di vista professionale. Perché per quanto riguarda la salute, invece, l’ultima volta che ne avevamo parlato c’era stato un problema ed era finito in ospedale (leggi articolo sotto).

Di strada ne ha fatta parecchia il bel ragazzo di Maratea classe ’90, segno del Leone, che dopo il diploma al liceo scientifico, si è trasferito a Roma in cerca di fortuna. Nella Capitale si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, ma poi il ‘grande amore’ è sbocciato con la tv e il mondo dello spettacolo. E adesso arriva l’indiscrezione che farà felici i suoi fan – che non sono pochi, oltre mezzo milione di follower solo su Instagram – e che parla di un clamoroso ritorno.

Pierpaolo Pretelli torna in Rai con un programma tutto suo

Dopo l’esperienza a Mediaset Pierpaolo Pretelli ritorna in Rai. Almeno questo è quello che filtra dai palazzi di vetro di Viale Mazzini , sede della Rai. L’indiscrezione è stata recenemente lanciata da Dagospia che parla di un “programma in cantiere cucito ad hoc su Caterina Balivo“. Insomma il compagno di Giulia Salemi potrebbe entrare nel cast del format “La Volta Buona”. Naturalmente non c’è nulla di confermato, ma andiamo a ripescare una frase del diretto interessato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Pierpaolo Pretelli, nel salotto della compagna di Pier Silvio Berlusconi, si era lamentato che in Rai mancasse un “vento di freschezza e giovinezza”, come a voler fare un confronto con le reti Mediaset. Una frase che non era passata inosservata. La stessa Mara Venier, che lo ha ospitato a Domenica In se ne uscì con un “porello” che molti hanno pensato fosse rivolto proprio a Pretelli.

Si vocifera anche di una possibile candidatura dell’ex gieffino, qualora il rientro in Rai si concretizzasse, per entrare nel cast di ” Ballando con le stelle “ con Milly Carlucci. Quest’ultima, nel frattempo, ha dato il benservito alla frizzante Selvaggia Lucarelli. La giornalista polemista del Fatto si era detta sicura della conferma nella giuria dello show di Rai1. Ma la conduttrice poco tempo fa ha spiegato che prima bisogna formare il cast, e poi si parlerà della giuria. Eh, i tempi televisivi…

