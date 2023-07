Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli risponde ad un post di Milly Carlucci sulla prossima edizione del programma. È successo tutto nelle ultime ore quando la giornalista ha deciso di aprire il box delle domande su Instagram decidendo di rispondere al seguente quesito: “Carlucci ha detto che i giudici di Ballando non sono ancora confermati: tu che dici?”. Per Selvaggia l’edizione dello scorso non è stata particolarmente semplice, la partecipazione del suo fidanzato ha scombussolato un po’ le carte in tavola non cambiando, tuttavia, il giudizio del pubblico.

Selvaggia Lucarelli resta, infatti, la giudice più amata del programma: quella considerata di saper mettere pepe quando serve e di tenere sempre alta l’attenzione. E lo ha fatto anche in questo preciso momento rispondendo ai fan.





Ballando con le stelle, botta e riposta tra Milly e Selvaggia Lucarelli

Senza peli sulla lingua Selvaggia ha risposto: “Hai un bidone dell’immondizia al posto del cuore”, la replica della giurata indirizzata alla conduttrice. Una frase rubata a Gigi Buffono dopo una partita contro il Real Madrid: “L’arbitro ha avuto il cinismo di infrangere il sogno di una squadra, ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore, mi ha espulso alla mia ultima partita in Champions”, aveva tuonato Buffon a fine gara.

Una cosa è certa, Selvaggia Lucarelli sarà della squadra. Selvaggia che in questi giorni è spesso sotto i riflettori. Appena due giorni fa aveva usato toni durissimi contro Barbara D’Urso. Sulle colonne del Fatto Quotidiano la giornalista scriveva “Quando Barbara d’Urso dice, in questi giorni, che il trash in Mediaset non lo fa solo lei, ha anche ragione. Quello che le sfugge però è la differenza tra il trash variopinto, popolato da personaggi naïf, rumorosi, sopra le righe e sotto la terza media e quello cattivo, che affonda le radici nelle disgrazie personali”.

E ancora: “Nelle faide familiari, nelle liti per eredità, separazioni, corna, malattie, violenza. La spietatezza di Barbara d’Urso, in questi anni di sua televisione feroce, in cui valeva tutto, dall’invitare un Francesco Nuti mostrato con cinismo impietoso quando la malattia lo aveva già divorato allo sguazzare nella squallida vicenda Moric-Corona e il sofferente figlio Carlos, fino alle preghiere in diretta con Salvini”.