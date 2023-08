Barbara D’Urso si sta godendo delle fantastiche vacanze dopo la rottura con Mediaset. Da settembre non sarà più lei la conduttrice di Pomeriggio Cinque, essendo stata sostituita da Myrta Merlino, e quindi non ha bisogno di ritornare prima dalle ferie. Ma questi giorni sono comunque abbastanza intensi per lei dal punto di vista lavorativo, come anticipato dal settimanale Gente, che l’ha beccata mentre stava ricevendo notizie decisamente positive.

Il pubblico dovrà abituarsi all’assenza di Barbara D’Urso da Canale 5, ma dopo i problemi con Mediaset potrebbe ben presto ritornare grande protagonista nel piccolo schermo. Le ultime indiscrezioni sono finalmente buone, quindi potrebbe mettersi alle spalle tra non molto le brutte situazioni di questi mesi. Pier Silvio Berlusconi l’ha resa molto triste, ma ora per Carmelita potrebbero aprirsi altre porte altrettanto significative.

Barbara D’Urso, dopo la rottura con Mediaset arrivano buone notizie

Assimilate le pessime notizie, Barbara D’Urso sta ricaricando le sue energie per metterle al servizio di qualcun altro. Dopo Mediaset c’è stato tanto mistero intorno al suo futuro, ricordiamo che il suo contratto scadrà a dicembre, ma ora si starebbero aprendo degli spiragli importanti. Lei è stata beccata, mentre era a Maratea e a quanto sembra ha iniziato ad avere delle conversazioni telefoniche che paiono essere promettenti.

Ecco quanto svelato da Gente: “Il suo smartphone squilla in continuazione, costringendola a rimandare il tuffo, e dal sorriso che le strappa la conversazione sembra ricevere solo belle notizie. Il telefono, dall’espressione sorridente e soddisfatta che esibisce pare portare solo buone notizie… che sia qualche nuova proposta di lavoro? Qualcosa si muove”. Non resta che aspettare qualche settimana per conoscere tutto.

Nemmeno il settimanale ha avuto certezze su quanto stesse accadendo, quindi non si sa con esattezza se quel sorriso fosse dipeso da questioni personali o professionali. Ma la sensazione è che tra poco tempo scopriremo davvero cosa farà nel piccolo schermo.