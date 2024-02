Momento frenetico al Grande Fratello, con Beatrice che è stata svegliata bruscamente da Paolo per farle vedere una cosa importante. Nonostante fosse giustamente un po’ frastornata, dato che fino a pochi istanti prima stava dormendo, l’attrice si è alzata ed è corsa in giardino dove ad attenderla c’era qualcosa di inaspettato. E anche tutti gli altri hanno osservato con attenzione.

Nella casa del Grande Fratello, poche ore dopo la puntata in diretta del 28 febbraio, Beatrice è quindi stata richiamata da Paolo. E alla fine lei è stata in grado di scoprire cosa stava succedendo. Grande emozione per la Luzzi, che è sempre più stupita da questi gesti positivi nei suoi confronti, anche ora che si è ormai aggiudicata un posto per la finalissima.

Grande Fratello, Beatrice svegliata da Paolo: “Devi vedere una cosa”

Parlando più nello specifico di quanto successo al Grande Fratello, Beatrice è stata svegliata di soprassalto da Paolo perché era sopraggiunto un messaggio aereo. Quest’ultimo era dedicato proprio a lei, quindi il coinquilino ha ritenuto opportuno farla alzare dal letto per non perdersi questa magnifica sorpresa. E lei ha ovviamente subito ringraziato tutti.

Bea è andata in giardino, dove è anche stata abbracciata da Paolo, e ha letto il seguente striscione portato dal velivolo: “We know the truth. Bea resisti“, ovvero “Noi sappiamo la verità“. E gli utenti sul social network X hanno riferito cosa lei ha esclamato davanti alle telecamere: “Sentirvi così in tanti con grande affetto da tanti mesi mi dà una forza inesauribile e vi prometto che quando uscirò ne faremo delle belle, grazie pubblico”.

"We know the truth ♥️ Bea resisti"



Beatrice: -"Sentirvi così in tanti con grande affetto da tanti mesi mi dà una forza inesauribile e vi prometto che quando uscirò ne faremo delle belle grazie pubblico"



BEATRICE TI VOGLIAMO BENE ❤️‍🩹#grandefratello #gf pic.twitter.com/K3amA06hAN — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 29, 2024

Il sito del Grande Fratello ha inoltre scritto che, essendo Beatrice ormai certa di arrivare in finale, potrebbe avere meno pressione dagli altri concorrenti e riuscire a resistere meglio fino all’atto conclusivo del programma.