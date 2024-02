Alfonso Signorini ha subito approfittato della nuova diretta del Grande Fratello per rimproverare i suoi concorrenti. In apertura di puntata, appoggiato da Cesara Buonamici, ha fatto una bella ramanzina a tutta la casa, accusata di troppo disordine e poca pulizia. E non ha sentito ragioni, nemmeno quelle di Grecia che ha subito provato a discolparsi. Il conduttore l’ha seccata bruscamente: “Non mi interessa chi l’ha fatto e chi non l’ha fatto, voglio solo dire quali sono le regole basiche del buon comportamento civile tra esseri umani”.

Finito il discorso igiene della casa, ha dato il via alla 40esima diretta, che come sempre è stata piena di sorprese. E di confronti. Il primo tra Giuseppe Garibaldi con Anita Olivieri, con lui un po’ geloso del rapporto dell’amica con il nuovo arrivato Alessio Falsone, e il secondo tra Mirko e Perla. Anche in questo caso da giorni si parla della complicità di lei con il concorrente entrato in gioco insieme a Simona Tagli.

GF, la frase sottovoce di Beatrice

E proprio mentre andava in scena l’ennesimo, va detto, confronto tra i due ex protagonisti di Tempation Island è successo qualcosa che non è sfuggito ai sempre attenti utenti dei social. Precisamente quando il conduttore ha voluto discutere con i diretti interessati della possibilità che tra Perla e Alessio possa esserci del tenero.

Perla, ancora una volta, ha negato che ci sia più di un’amicizia con Alessio mentre dallo studio Mirko ha affermato di essere abbastanza geloso della situazione che si è venuta a creare. Lei ha comunque ribadito di essere una donna libera di fare ciò che vuole al momento e non le impedirà di vivere la casa in nessun modo.

In questo frangente qualcuno non ha gradito che si parlasse di questo argomento. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi, che come mostra il breve filmato qua sopra durante quella conversazione avrebbe detto a Sergio sottovoce una frase contro di loro, ma che gli utenti avrebbero subito decifrato. E apprezzato: “Sì, però che palle“. E molti, a giudicare dai commenti al video, si dicono d’accordo con il suo pensiero. Insomma, questa storia ha stufato e non solo lei.