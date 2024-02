Le sorprese non mancano mai al Grande Fratello, ma anche da fuori le cose non vanno diversamente. Ora a lasciare tutti impietriti è stato Vittorio, che ormai non fa più parte del reality show, che ha deciso di dire qualcosa di inaspettato su Beatrice. E a fare molto rumore è stato anche il suo gesto nei riguardi di Greta, che davvero nessuno poteva immaginarsi.

All’esterno del Grande Fratello Vittorio ha deciso di parlare proprio ai canali ufficiali del reality show e si è soffermato inevitabilmente su Beatrice. Ma è ciò che ha fatto con Greta che è stato ancora più clamoroso, visto che proprio nel reality show di Canale 5 si era notevolmente avvicinato all’ex tentatrice di Temptation Island. Ma ora le cose sono cambiate.

Grande Fratello, Vittorio sorprende tutti su Beatrice e Greta: cosa ha detto

Innanzitutto, ora che è uscito dal Grande Fratello e che ha potuto fare un bilancio della sua esperienza, Vittorio si è reso conto che avrebbe dovuto comportarsi diversamente con Beatrice. E in qualche modo c’entrerebbe anche Greta, dato che da quanto aveva stretto un legame con la Rossetti si era allontanato dall’attrice. Ora ha esclamato: “Rimpiango di non aver ascoltato alcuni consigli di Beatrice, mi sarei voluto aprire un po’ di più con lei su certe cose”.

E ancora sulla Luzzi ha affermato: “Dire sentimenti è esagerato, emozioni. Mi sono un po’ trattenuto”. Vittorio ha anche confessato che gli piacerebbe vederla come vincitrice del Grande Fratello. Mentre parlando di Greta, l’ha letteralmente ignorata e ha preferito non dire praticamente nulla su di lei. Una scelta che è sembrata sorprendente per molti telespettatori.

‘Mi sarei voluto aprire un po’ di più con Bea su certe cose,,, dire sentimenti è esagerato,,, emozioni,,, mi sono un po’ trattenuto’ 🧍🏻‍♀️🧍🏻‍♀️🧍🏻‍♀️pic.twitter.com/9keJgWAzgQ — Martina 🍸 (@MartySorry) February 23, 2024

Vedremo se prima o poi Vittorio romperà il silenzio su Greta oppure se preferirà mantenere il riserbo su questa vicenda. Ma certamente con Beatrice ha capito di aver sbagliato ad avere un certo atteggiamento.