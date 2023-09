Il conto alla rovescia è già cominciato, infatti tra pochi giorni tornerà su Canale 5 Striscia la Notizia. E subito è stata ufficializzata una decisione importante dal numero uno del programma, Antonio Ricci. Nelle scorse ore c’è stata la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del tg satirico e il pubblico ha scoperto cosa cambierà. La prima puntata andrà in onda lunedì 25 settembre, una volta terminato come sempre il Tg5 delle ore 20.

Ma non è questa la novità, dato che non ci saranno variazioni in tal senso. A Striscia la Notizia i telespettatori sono stati informati di questa nuova decisione direttamente da Antonio Ricci. Anche se ovviamente tutti vorranno poi verificare se questa scelta sarà rispettata o meno. C’è ad esempio il sito Ultimenotizieflash che ha ancora qualche perplessità di troppo, ma parliamo comunque di un annuncio che ha i crismi dell’ufficialità.

Striscia la Notizia, decisione importante presa da Antonio Ricci

A condurre la prima puntata saranno Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che tra qualche giorno allieteranno il pubblico. Ma c’è una decisione diventata di dominio pubblico in queste ore, annunciata in pompa magna da Antonio Ricci. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, oggetto tra l’altro di polemiche da parte dei telespettatori, i vertici della trasmissione Mediaset hanno fatto un’altra scelta.

La conclusione del programma di Canale 5 avverrà prima del solito, non più quindi alle 21.40 circa come accaduto fino alla scorsa stagione. Ricci ha esclamato, come riportato da Ultimenotizieflash: “Quest’anno Striscia finirà alle 21.25. In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della rete. Adesso l’azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima”. Non resta che capire se sarà davvero così la prossima settimana.

Striscia la Notizia è iniziato nel lontano 1988, ma in un primo momento era trasmesso da Italia 1 prima di traslocare su Canale 5. L’anno scorso a condurre il tg satirico sono stati: Alessandro Siani e Luca Argentero, Siani e Vanessa Incontrada, Roberto Lipari e Sergio Friscia, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Gerry Scotti e Francesca Manzini e Scotti e Michelle Hunziker.