Striscia La Notizia, cambia la coppia di conduttori. Nel corso degli anni il popolare tiggì satirico di Antonio Ricci che va in onda su Canale 5 alle 20:35 da lunedì al sabato ha fatto compagnia a milioni e milioni di telespettatori. Nonostante passi il tempo Striscia continua a ottenere ottimi ascolti come gli oltre 3 milioni di spettatori (16% di share) di sabato 9 marzo.

Squadra che vince non si cambia, recita il proverbio, ma Striscia La Notizia rappresenta una felice eccezione. Infatti periodicamente cambia la coppia di conduttori. Ed è quello che succederà stasera, lunedì 11 marzo, quando il duo composto da Roberto Lipari e Sergio Friscia sarà rimpiazzato dal noto volto tv e dalla collega. Per loro si tratta di un gradito ritorno.

Leggi anche: “Operata per un tumore”. Paura per l’ex velina di Striscia la Notizia, l’intervento durato cinque ore





Da lunedì 11 marzo la nuova coppia a Striscia La Notizia

Da stasera, lunedì 11 marzo, saranno Francesca Manzini e Gerry Scotti a conduttre lo storico tiggì satirico. Per loro si tratta della quinta edizione consecutiva: “È la mia quinta edizione – le parole della comica romana – e come al liceo conseguirò il diploma di maturità nel saper raccontare la vita con curiosità, satira, libertà e leggerezza. Il mio professor Scotti e il mio preside Ricci saranno, sfortunatamente per loro, fieri di me!”.

Anche Gerry Scotti non vede l’ora di riprendere la conduzione di Striscia La Notizia. Queste le sue dichiarazioni: “Telespettatori di Striscia, sono ancora qui. Come si diceva a scuola non sembra ma è già passato un anno. Attenzione, però: a differenza di quanto dice la Manzini bisogna essere consapevoli che quando ci si siede dietro al bancone di Striscia gli esami non finiscono mai”.

Gerry Scotti e Francesca Manzini resteranno fino al 30 marzo 2024. Nell’attuale edizione si tratta della quarta coppia dopo quella formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che hanno aperto la stagione in corso e sono rimasti fino al 14 ottobre 2023. Poi Roberto Lipari e Sergio Friscia hanno condotto il programma in due periodi, dal 16 ottobre al 9 dicembre 2023 e dal 12 febbraio al 9 marzo 2024. Infine Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno guidato il tg dall’11 dicembre 2023 fino al 10 febbraio 2024.

“Vi dico di noi due”. Stefano De Martino vuota il sacco su Alessia Marcuzzi: la confessione in tv