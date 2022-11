Tutti contro Giaele De Donà al GF Vip 7. C’è da dire che la giovane, sin dalle prime settimane, è sempre stata in nomination. Insomma, è sempre stata mal voluta da gran parte della casa, questo è evidente. Ora però le cose, se vogliamo, sono anche peggiorate. E pensare che nelle ultime settimane sembrava che le cose stessero migliorando per Giaele, poi tutto è crollato di nuovo e tutto è precipitato dopo l’entrata dei nuovi gieffini. Giele infatti è gelosa del suo rapporto con Antonino Spinalbese e sostiene che quest’ultimo la stia trascurando da quando è arrivata Oriana Marzoli.

Ma cosa è successo quindi? La De Donà proprio di questa situazione, si è sfogata con alti coinquilini, che invece di supportarla le hanno dato l’hanno criticata aspramente. Il primo ad andarci già come un macigno è stato Daniele Dal Moro, che parlando del ‘triangolo’ Antonino-Giaele-Oriana, ha detto: “Io ho la mia opinione ed è il mio pensiero. Mi baso su quello che vengo a sapere e che mi dicono.

Tutti contro Giaele De Donà al GF Vip 7

Però sinceramente alla fine me ne frega niente perché per me sono tutti quanti ridicoli perché delle situazioni così sono ridicole quindi sono persone ridicole a fare ste cose“. Neanche Pamela Prati ci è andata leggera: “Basta Giaele ti prego. Sono due mesi che sei qui e parli più di questo che della tua vita. Te l’ho detto mille volte. Parli in ogni occasioni di lui e basta“.

praticamente per nikita sono tutti innamorati di lei tra chi non lo ammette o chi lo nega e giaele è una strega cattiva perché le vuole portare via quello che le piace#gfvip pic.twitter.com/Hxmb7OTYwp — federic🐉 titanico era (@federic0x1) November 9, 2022

Poi ci si è messa anche Wilma Goich che ha commentato: “Non devi più parlare di queste cose. Ci hai stufati. Non hai parlato della tua vita ed hai parlato sempre di Antonino. Ma che cavolo vuoi da noi? Poi dice che ti votano, ma è chiaro che ti nominano. Perché? Perché tu non sei coerente. Non sei lineare con quello che è la tua vita“.

Daniele, darling: “Giaele stavolta ha ragione […] la verità sta nel mezzo,lui è fatto così e va bene, ma quando viene fuori il discorso tra loro 2, lei si espone, lui no”

SEMPRE SUL PEZZO DARLING#GFvip #danieledalmoro #donnalisi #drojette #nikiters #gioellers #salottiners pic.twitter.com/c6tFUghvLf — Cali (@Cali_Gr) November 9, 2022

Alla fine è arrivata Nikita che ci ha messo il carico da novanta: “C’è l’altra che ci prova con questo nuovo e non considera più il vecchio. Però nel mentre, appena il nuovo mi considera, si incavola e fa la faccia da strega cattiva. Sì sto parlando di G“. Insomma, neanche un po’ di empatia per Giale. E in fondo, anche in questo caso, un motivo ci sarà, no?

