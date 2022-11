Incredibile episodio a Storie Italiane. Eleonora Daniele, l’attacco all’ospite vip è stato davvero molto forte e mai come in questa occasione abbiamo visto la conduttrice televisiva infastidirsi così tanto. Non ha proprio digerito alcune esternazioni, che rischiavano davvero di sollevare mille polemiche se lei non si fosse dissociata. Ed è stato ciò che ha fatto in piena diretta, con molti telespettatori che hanno condiviso le preoccupazioni della presentatrice Rai. Anche se poi sono comunque arrivate ulteriori precisazioni.

Dunque, bufera a Storie Italiane con Eleonora Daniele che ha sferrato un attacco all’ospite famoso. Giorni fa la Daniele è tornata su un argomento di Ballando con le stelle con i suoi ospiti in studio tra cui Guillermo Mariotto, Emanuela Folliero, Alessandra Tripoli e Giada Lini. La conduttrice si è chiesta se sia opportuno o meno sanzionare Dario Cassini per il suo comportamento scorretto. A ogni modo, Eleonora Daniele ha poi sottolineato che Selvaggia Lucarelli ha fatto bene a raccontare tutto durante la diretta e a sbugiardarlo.

Storie Italiane, Eleonora Daniele: attacco all’ospite Elfrida Ismolli

Durante Storie Italiane di venerdì 11 novembre, Eleonora Daniele si è resa artefice di un attacco ad un’ospite dopo aver sentito una frase per lei inaccettabile. La persona in questione, che stava commentando le rotture di numerose coppie vip nel 2022, ha esclamato davanti alle telecamere: “Il divorzio non dovrebbe neanche esistere”. Udite quelle parole, la padrona di casa non ci ha visto più e ha iniziato a stoppare la donna. Le sue frasi di dura reprimenda hanno risuonato con forza nello studio e poi la stessa ospite ha spiegato meglio le sue considerazioni.

A far imbestialire Eleonora Daniele è stata Elfrida Ismolli, ovvero la moglie del cantante Edoardo Vianello. La presentatrice Rai ha reagito così: “Invece meno male abbiamo avuto una legge in Italia dove il divorzio esiste ed è possibile separarsi. In questa trasmissione non puoi fare. Frida fammi parlare. Siamo su Rai Uno e ci stanno ascoltando tantissime persone, ci sono donne che vengono uccise tutti i giorni perché i loro uomini non accettano la separazione, dire una frase del genere secondo me è un grave errore da parte tua. Io mi dissocio totalmente dalla frase che hai detto”.

Poi la coniuge di Vianello ha precisato: “Ogni coppia ci deve provare, prima di arrivare al divorzio”. Quindi ha aggiunto di non essersi fatta capire nel miglior modo possibile e che non aveva alcuna intenzione di mettere in discussione la pratica del divorzio. Successivamente la situazione è tornata alla normalità.