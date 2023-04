Importante novità su Uomini e Donne, infatti Mediaset ha preso una decisione che non farà piacere ai telespettatori. Una sospensione è stata disposta dall’emittente televisiva e questo renderà molto tristi milioni di persone, che seguono con grande interesse il programma di Maria De Filippi. Non è l’unica novità in tal senso, ma senza ombra di dubbio questo stop del dating show è una delle notizie più rilevanti, che è stata confermata nelle scorse ore dal sito Blastingnews.

Intanto, a breve vi racconteremo ogni dettaglio su quanto succede a Uomini e Donne con Mediaset che ha preso una decisione significativa. Ma nel frattempo potrebbe esserci una censura di Maria sulla lite tra Riccardo Guarnieri ed Armando Incarnato. Pare infatti che il litigio sia nato proprio in seguito a quanto affermato da parte della Tropea, la quale ha voluto indagare sulla vita privata di Armando Incarnato. Il tutto è poi degenerato con un corpo a corpo.

Leggi anche: “Tutto censurato”. UeD, è successo il finimondo. E Maria De Filippi non ha reagito bene a quella scena





Uomini e Donne, la decisione di Mediaset

Possiamo anticiparvi che non ci saranno conseguenze su Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, mentre l’Isola dei Famosi 2023 di Ilary Blasi è stata rinviata di un giorno. Uno stop è previsto anche per Terra Amara, mentre su Canale 5 non ci saranno problemi per Beautiful. Uomini e Donne invece è stato stoppato da Mediaset, che ha dovuto prendere una decisione necessaria in vista di uno dei giorni più importanti per la nostra nazione, che arriverà tra poco tempo.

In vista dell’ormai imminente giornata dedicata ai lavoratori, è stato confermato lo stop temporaneo di Uomini e Donne. Il programma non sarà trasmesso nel pomeriggio di lunedì primo maggio, quindi dalle 14.45 non vedremo tronisti, dame e cavalieri. Il regolare appuntamento col dating show riprenderà il giorno successivo, martedì 2 maggio. Nella stessa data è prevista la messa in onda della terza puntata dell’Isola dei Famosi, che quindi salterà nella data originaria per le stesse motivazioni.

Analoga scelta era stata fatta in occasione del 25 aprile, anzi c’era stata la sospensione anche il 24 aprile. Nella giornata di mercoledì 26 le registrazioni sono tornate ad essere trasmesse, ma tra qualche giorno ci sarà la nuova interruzione.