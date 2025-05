Importanti cambiamenti scuotono il palinsesto di Canale 5. Da giorni si discute del futuro di The Couple, il reality game condotto da Ilary Blasi che non ha certo brillato per gli ascolti ottenuti. E dire che l’esordio non era stato poi così malaccio, con un discreto 18% di share e 2,3 milioni di spettatori. Ma le cose sono peggiorate nelle settimane successive.

E così dai piani alti di Mediaset si mormora di decisioni da prendere al più presto. E a quanto pare è proprio quello che è stato anticipato da Gabriele Parpiglia e rilanciato dall’account X Mastera. Ci sono novità che riguardano la programmazione in vista delle battute finali dello show. Novità che riguardano anche l’Isola dei Famosi.

Leggi anche: “Si chiude bottega”. Mediaset, sigilli in arrivo per il programma: non c’è più niente da salvare





The Couple cambia giorno: da lunedì 12 maggio arriva l’Isola

Per ora, tutto resta invariato: lunedì sera andrà regolarmente in onda The Couple, mentre mercoledì sarà il turno del debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, guidata da Veronica Gentili. Ma sarà solo un’eccezione. A partire dal 12 maggio, infatti, il lunedì sera sarà riservato definitivamente a L’Isola dei Famosi, che prende così il posto nel prime time, probabilmente nel tentativo di conquistare una fetta più ampia di pubblico in una serata strategica per la TV generalista.

Resta quindi da capire quando andranno in onda le ultime puntate di The Couple. Secondo i primi rumor, il reality potrebbe trovare spazio il giovedì sera – considerando anche che mercoledì 14 maggio sarà trasmessa la finale di Coppa Italia. Al momento non c’è ancora l’ufficialità, ma Mediaset sarebbe orientata a collocare il gran finale in una nuova serata, dove scopriremo finalmente quale coppia riuscirà a conquistare il premio da 1 milione di euro.

Nel frattempo cresce l’attesa per L’Isola dei Famosi, che si presenta al pubblico con una veste rinnovata: al fianco della nuova conduttrice Veronica Gentili ci saranno Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, pronti a commentare le sfide estreme, i conflitti e le sorprese che già si preannunciano tra i naufraghi.

“Che meraviglia, siete speciali”. Ilary Blasi non se l’aspettava: il super regalo di compleanno