“Si chiude bottega”. Mediaset, sigilli in arrivo per il programma: non c’è più niente da salvare

Nonostante l’attesa e una promozione intensa, il nuovo reality show di Canale 5 non sta riscuotendo il successo sperato. Lanciato come una delle grandi scommesse televisive della primavera, il programma ha fatto il suo esordio in prima serata con numeri modesti: il debutto ha raccolto appena il 18% di share, attirando circa 2,3 milioni di telespettatori. Una partenza non entusiasmante ma nemmeno disastrosa, che però si è rivelata un picco rispetto a ciò che sarebbe accaduto nelle settimane successive.

Il secondo appuntamento ha registrato un calo significativo, con un’audience scesa a 1,5 milioni e uno share fermo al 13%. Un crollo verticale che si è aggravato ulteriormente con la terza puntata, andata in onda lunedì sera, che ha toccato i minimi storici con appena 1,3 milioni di spettatori e un deludente 10% di share. In meno di un mese, il programma ha perso quasi un milione di telespettatori, sollevando serie preoccupazioni all’interno dei vertici di Cologno Monzese.





The Couple, quando chiude il programma di Ilary Blasi

A partire dal terzo episodio, il destino di The Couple ha cominciato a vacillare. Condotto da Ilary Blasi, volto ormai storico del genere, il reality doveva rappresentare una ventata di novità, ma si è trasformato rapidamente in un caso spinoso. Sui social circolano voci insistenti su una possibile chiusura anticipata del format, inizialmente previsto per otto puntate. Secondo quanto riportato da Fanpage, l’ipotesi di un taglio netto sarebbe stata realmente presa in considerazione: “C’è stato chi ha parlato persino di una chiusura immediata”, ha rivelato una fonte anonima, “ma questa ipotesi è stata scartata per ragioni pratiche”. Tra queste, spicca l’obbligo di portare avanti almeno una parte del gioco per giustificare il montepremi da un milione di euro destinato alla coppia vincitrice.

“La dinamica di gioco va portata quantomeno a conclusione, se pure in una forma parziale – si legge ancora – ma soprattutto c’è un elemento sostanziale: il montepremi straordinario.” Alla luce di questo vincolo, The Couple dovrebbe proseguire per almeno altre due o tre puntate, estendendosi quindi fino al 12 o al 19 maggio. Tuttavia, resta l’amarezza per un progetto che, sulla carta, avrebbe dovuto rilanciare il filone dei reality in una fase di evidente stanchezza da parte del pubblico.

Il flop del programma rappresenta un duro colpo per Mediaset, che aveva investito in un format originale per cercare un’alternativa credibile a Grande Fratello e rinfrescare l’offerta del prime time. L’auspicio ora è che questo scivolone non fermi la voglia di sperimentare, ma che al contrario diventi l’occasione per rivedere alcune scelte strategiche, a partire dalla selezione del cast. Una lezione che potrebbe tornare utile già nei prossimi mesi.

Nel frattempo, le speranze di rilancio del genere sono riposte in L’Isola dei Famosi 2025, il cui debutto è atteso per il 7 maggio. Forte di una nuova conduzione e di un cast che promette dinamiche più coinvolgenti, il programma potrebbe rappresentare la svolta attesa dai fan del reality. Canale 5 guarda con attenzione ai prossimi dati di ascolto, consapevole che la fiducia del pubblico va riconquistata con idee forti e ben eseguite.